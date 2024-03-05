Becao ve Fred kapışması!

Fenerbahçe'nin Brezilyalı yıldızları Rodrigo Becao ve Fred takımın sosyal medya hesabından birbirleriyle yarıştıkları bir soru-cevap yarışması yaptı.

İşte o soru-cevap yarışması:

Becao: "Fenerbahçe'de oynamış 3 Brezilyalı futbolcu?"

Fred: "Alex de Souza, Roberto Carlos ve Deivid."

Becao: "Hollanda Ligi'nden 4 takım?"

Fred: "Twente, Ajax, Feyenoord ve AZ Alkmaar. (Gülerek) Bana saygı duymalısın."

Becao: "3 Türk yemeği ismi?"

Fred: "Baklava, Tavuk Kebabı, Et Kebabı."

Becao: "(Gülerek) Hayır hayır onlar aynı yemek. Kaybetti bu turu."

Becao: "İstanbul'da gezilecek 3 turistik mekan?"

Fred: "Yerebatan Sarnıcı"

Becao: "Süren bitti bu turuda ben kazandım. (Gülüyor)."

Becao: "3 farklı dilde bir kelime söyle"

Fred: "Hola, Hi, Merhaba"

Becao: "B ile başlayan 3 Premier Lig takımı?"

Fred: "Burnley, Brentford ve Brighton."

Becao: "İngiltere'de 3 stadyum ismi?"

Fred: "Ethiad, Old Trafford." (Süresi bitti)

Fred: "Türkçe 3 kelime söyle"

Becao: "Merhaba, nasılsın, iyiyim."

Fred: "Brezilya Milli Takımı'ndan 3 orta saha?"

Fred: "Süresi sona erdi (Kahkahalarla gülüyor)

Becao: "Soruyu anlayamadım ve Fred ile konuşuyordum. Bu soru kesinlikle sayılmaz."

Fred: "4 NBA takımı?"

Becao: "NBA hiç izlemiyorum. Golden State Warriors, Orlando Magic... (Gülerek) NBA konusunda çok kötüyüm. Basketbol hiç izlemiyorum. Steph Curry sayesinde Golden State'i biliyorum."

Fred: "İtalya'dan 3 stadyum ismi?"

Becao: "San Siro, Roma Olimpiyat Stadı ve Udinese'nin eski stadyumunun ismini söylüyor."

Fred: "3 bilgisayar oyunu?"

Becao: "Call of Duty, Counter Strike ve FIFA."

Fred: "B ile başlayan 3 Bundesilga takımı?"

Becao: "Borussia Dortmund, Bayern Münih ve Bayer Leverkusen."

Fred: "İtalya'da gezilecek 3 turistik yer?"

Becao: "Como Gölü, Milano Kilisesi. Bitti mi?"

Fred: "(Kahkahalarla) Tabii ki de bitti."