Becao ve Fred kapışması!

Fenerbahçe'nin Brezilyalı yıldızları Rodrigo Becao ve Fred takımın sosyal medya hesabından birbirleriyle yarıştıkları bir soru-cevap yarışması yaptı.
İşte o soru-cevap yarışması:
Becao: "Fenerbahçe'de oynamış 3 Brezilyalı futbolcu?"
Fred: "Alex de Souza, Roberto Carlos ve Deivid."
Becao: "Hollanda Ligi'nden 4 takım?"
Fred: "Twente, Ajax, Feyenoord ve AZ Alkmaar. (Gülerek) Bana saygı duymalısın."
Becao: "3 Türk yemeği ismi?"
Fred: "Baklava, Tavuk Kebabı, Et Kebabı."
Becao: "(Gülerek) Hayır hayır onlar aynı yemek. Kaybetti bu turu."
Becao: "İstanbul'da gezilecek 3 turistik mekan?"
Fred: "Yerebatan Sarnıcı"
Becao: "Süren bitti bu turuda ben kazandım. (Gülüyor)."
Becao: "3 farklı dilde bir kelime söyle"
Fred: "Hola, Hi, Merhaba"
Becao: "B ile başlayan 3 Premier Lig takımı?"
Fred: "Burnley, Brentford ve Brighton."
Becao: "İngiltere'de 3 stadyum ismi?"
Fred: "Ethiad, Old Trafford." (Süresi bitti)
Fred: "Türkçe 3 kelime söyle"
Becao: "Merhaba, nasılsın, iyiyim."
Fred: "Brezilya Milli Takımı'ndan 3 orta saha?"
Fred: "Süresi sona erdi (Kahkahalarla gülüyor)
Becao: "Soruyu anlayamadım ve Fred ile konuşuyordum. Bu soru kesinlikle sayılmaz."
Fred: "4 NBA takımı?"
Becao: "NBA hiç izlemiyorum. Golden State Warriors, Orlando Magic... (Gülerek) NBA konusunda çok kötüyüm. Basketbol hiç izlemiyorum. Steph Curry sayesinde Golden State'i biliyorum."
Fred: "İtalya'dan 3 stadyum ismi?"
Becao: "San Siro, Roma Olimpiyat Stadı ve Udinese'nin eski stadyumunun ismini söylüyor."
Fred: "3 bilgisayar oyunu?"
Becao: "Call of Duty, Counter Strike ve FIFA."
Fred: "B ile başlayan 3 Bundesilga takımı?"
Becao: "Borussia Dortmund, Bayern Münih ve Bayer Leverkusen."
Fred: "İtalya'da gezilecek 3 turistik yer?"
Becao: "Como Gölü, Milano Kilisesi. Bitti mi?"
Fred: "(Kahkahalarla) Tabii ki de bitti."