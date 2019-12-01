Bedensel Engelliler Yüzme Antrenörü Duran Arslan, Gençlik ve Spor Bakanlığı İstanbul Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünün düzenlendiği 3 Aralık Dünya Engelliler Günü Yüzme Şenliği hakkında açıklamalarda bulundu. Bedensel engelli ve özel bireylerin spora ilgisini değerlendiren Arslan, sporun onlar için hayata adapte aracı olduğunu belirtti.

Aksam.com.tr’den Ezgi Aşık’ın sorularını yanıtlayan Bedensel Engelliler Yüzme Antrenörü Duran Arslan, engelli ve özel bireylerin sosyal hayata adapte olabilmeleri için destek verilmesi gerektiğini söyledi. Arslan, “Yüzme eğitimi alan özel çocuklarımızdan 6 sporcumuz bu yıl üniversiteye girerek eğitim hayatlarına yeni sayfalar açtılar. Down sendromlu, bedensel engelli ve görme engelli yüzücülerimiz beden eğitimi bölümlerine girerek ileride tesislerimizin yöneticileri olma yolunda bir engeli daha aştılar.” ifadelerini kullandı.

Öncelikle çok özel ve anlamlı bir mesleğiniz var, eğitmenliğe nasıl başladınız?

1998 yılında Marmara Üniversitesi’nde BESYO okurken engelli bireyler için bir proje hazırladım. Proje, İstanbul genelinde sosyal güvencesi olmayan özel gereksinimle bireylerin evlerinden alınarak, Tophane Engeliler Müdürlüğündeki hidroterapi havuzuna alınarak rehabilitasyon süreçlerine destek verilmesi üzerineydi. Küçük bir hidroterapi havuzunda başlayan çalışma birkaç yıl sonra 12 olimpik yüzme havuzu ve binlerce kişinin yararlandığı içinde Türkiye ve Avrupa şampiyonlarının yetiştiği güçlü bir yapı haline geldi.