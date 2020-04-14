Behzat Uygur: ''Fatih Terim ve Rüştü Reçber bize umut verdi''

14 Nisan 2020 Salı 00:58 - Güncelleme: 14 Nisan 2020 Salı 00:58

Galatasaray'a olan tutkusuyla bilinen ünlü tiyatrocu Behzat Uygur, Spor Arena'nın Instagram hesabının canlı yayınında Uğur Yapıcı'nın sorularını yanıtladı.

İşte Behzat Uygur'un açıklamaları;

Evde yaşamayı seven bir insanım. Eşimle de ev gezmelerini severiz. Evde sıkılıyoruz gibi bir durum yok. Evimizi seviyoruz. Elbette zorunluluk var. Mesela annemizi göremiyoruz. Büyük oğlum ABD'den döndü ve 14 gün karantinadaydı.

TERİM VE REÇBER BİZE UMUT VERDİ

Fatih Terim ile görüşmedim ama kızı Buse ile mesajlaştık. Telefonla aramak istemedim, çok arayan vardır diye. Hocanın haberlerini hep aldım. Uygur ailesi olarak Fatih hoca baba dostumuzdur. Çok eski tanışıklığımız vardı. Çok endişe duyduk. Sevgili Rüştü için de çok üzüldük. Kim olursa olsun insan endişeleniyor. Elbette Fatih Terim ve Rüştü'nün bu virüsü yenmesi bize moral verdi. Onlar futbolda galibiyet aldığında da moral bulurduk. Bu hasta halleriyle de bize moral aşıladılar. Böyle insanların başarısı bizlere umut veriyor. Fatih hoca hep başarılarıyla bize umut veren bir insandı. Bu koronavirüs denen illeti de şimdilik yenerek bize umut aşıladı. Özellikle belli bir yaş üzerindekilere umut verdi. Bu virüs çıktığından beri yalnızca yaşlılar riskliymiş gibi lanse edildi.

İşe gitmek zorunda olanların Allah yardımcıları olsun. Sokakta çiçekçi abla gördüm. O yağmurda kimsenin çiçek almayacağı belli olmasına rağmen duruyordu. Ben elimden geleni yapmaya çalıştım. Durumu iyi olanlar, sokağa çıktıklarında insanlara yardımcı olsunlar. Özellikle ünlü insanlar, sokaktaki insanlara yardım etsinler. Tüm dünya olarak bekliyoruz. Sabırla beklememiz gerekiyor.

Ben sigarayı 6 ay önce bıraktım. Herkes sigarayı bırakmalı. Bu bir fırsattır. Kötü günleri en azından fırsata çevirelim.

GÖZLERİMDEN YAŞ AKTI

Doğduğum günden beri Galatasaray taraftarıyım. Samimiyetle söylüyorum bir sevgiliyi özler gibi özlüyorsun. Geçenlerde Ayla'nın söylediği Galatasaray şarkısını dinledim, gözlerimden yaş akıyordu. Sinir sistemimiz de bozuk tabi, daha duygusal oluyoruz. Galatasaray da benim ailem. Elbette çok özlüyoruz.

MAÇLAR SEYİRCİSİZ OYNANMAMALI

Ligler ne zaman başlar bilemiyorum. Tiyatro oyunlarımız da ne zaman başlar bilmiyorum. Yaklaşık 35 oyunumuz iptal oldu. Ligler hakkında tahmin edemiyorum. Süreç kendisini gösterecektir. Zamanı geldiğinde kaldığı yerden devam edecektir. Mutlaka bir model bulunur. Dünya elbet normalleşecektir. Sanki bir daha evden çıkmayacakmışız gibi bir atmosfer yaratamayız. Şu an bilime inanmak çok önemli. Bu kadar basit. İnancımızı, umudumuzu kaybetmeyeceğiz. O tribünler dolu dolu olmadan maçlar oynanmamalı. Maçlar seyircisiz oynanmamalı. Tiyatro oyunlarının da seyircisiz oynanması gibi bir şey olur.