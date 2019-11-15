Bekle İngiltere geliyoruz
12 farklı ülkede yapılacak olan Avrupa Futbol Şampiyonası’nda hedefimiz önce gruptan çıkmak, ardından eleme maçlarını geçerek Başkent Londra’daki Wembley’de final maçını oynamak.
STAR
2020 Avrupa Şampiyonası finalleri bundan önceki organizasyonlardan farklı olarak 12 farklı ülkenin 12 kentinde Roma, Bakü, St. Petersburg, Kopenhag, Amsterdam, Bükreş, Londra, Glasgow, Bilbao, Dublin, Münih ve Budapeşte’de oynanacak. Çeyrek finaller Münih, Bakü, St. Petersburg ve Roma’da yarı finaller ve final ise Londra’da yapılacak. 12 Haziran-12 Temmuz 2020’deki organizasyonda Millilerimizin hedefi de gruptan çıkıp, diğer turları birer birer geçmek ve İngiltere’de Wembley’deki finalde şampiyonluk mücadelesi vermek olacak.
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