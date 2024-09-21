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Spor

Beklenen haber geldi! İşte dev derbinin VAR hakemi

Süper Lig'de bu akşam derbi heyecanı yaşanacak. Fenerbahçe ile Galatasaray'ın karşı karşıya geleceği dev maçta VAR koltuğunda hakem Onur Özütoprak oturacak. İşte detaylar...

IHA21 Eylül 2024 Cumartesi 12:22 - Güncelleme:
Beklenen haber geldi! İşte dev derbinin VAR hakemi
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Trendyol Süper Lig'de bugün oynanacak Fenerbahçe-Galatasaray maçının Video Yardımcı Hakemi (VAR) Onur Özütoprak oldu.

Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında Fenerbahçe ile Galatasaray bugün saat 20.00'de Ülker Stadyumu'nda karşı karşıya gelecek. Zorlu derbide Atilla Karaoğlan düdük çalacak. Karaoğlan'ın yardımcılıklarını Ceyhun Sesigüzel ile Süleyman Özay yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi Abdullah Buğra Taşkınsoy olacak.

Sarı-lacivertliler ile sarı-kırmızılılar arasındaki mücadelenin VAR koltuğunda Onur Özütoprak oturacak. Volkan Ahmet Narinç ise AVAR'da eşlik edecek.

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