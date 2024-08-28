Fenerbahçe'de geçen sezonun en başarılı isimlerinden olan İrfan Can Kahveci'ye Avrupa'dan birçok kulübün ilgisi bulunuyordu. Teknik direktör Jose Mourinho yönetiminde ligde ve Avrupa'da mutlak başarı isteyen sarı lacivertliler, sözleşmesinin son sezonunda olan milli yıldız için kararını verdi.

İRFAN CAN KAHVECİ'DEN 3 YILLIK İMZA

Jose Mourinho'nun olumlu raporu doğrultusunda Fenerbahçe yönetimi, milli futbolcu için harekete geçti. Sarı lacivertli yönetim, 29 yaşındaki oyuncuya 3 yıllık sözleşme önermeye karar verdi. İrfan Can Kahveci'nin ise bu teklife sıcak baktığı öğrenildi. Fenerbahçe bu dönem yeni transfer hedeflerini bitirmesinin ardından milli oyuncuya sözleşme teklif etmek için harekete geçecek. Ligin devre arasına kadar imzaların atılması bekleniyor.

İSPANYA'YA RET!

Geçtiğimiz sezon gösterdiği etkili performansla İspanya ekibi Sevilla'dan teklif alan İrfan Can Kahveci, sarı lacivertli ekipte kalmaya karar verdi. Gelen teklifleri reddeden yıldız oyuncu, yeni sözleşmeye hazırlanıyor.