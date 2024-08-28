İSTANBUL 30°C / 21°C
Parçalı bulutlu, güneşli
28 Ağustos 2024 Çarşamba / 23 Safer 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    34,0477
  • EURO
    38,1592
  • ALTIN
    2747.06
  • BIST100
    9766.02
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Beklenen haber sonunda duyuruldu! Ve İrfan Can Kahveci 3 yıllık anlaşmaya ''Tamam'' dedi
Spor

Beklenen haber sonunda duyuruldu! Ve İrfan Can Kahveci 3 yıllık anlaşmaya ''Tamam'' dedi

İrfan Can Kahveci konusunda Fenerbahçe'de hareketli saatler yaşanıyor. Sözleşmesinin son yılında olan yıldız futbolcu için sarı lacivertliler kararını verdi. İşte İrfan Can Kahveci haberinin detayları...

28 Ağustos 2024 Çarşamba 12:01 - Güncelleme:
Beklenen haber sonunda duyuruldu! Ve İrfan Can Kahveci 3 yıllık anlaşmaya ''Tamam'' dedi
ABONE OL
Fenerbahçe'de geçen sezonun en başarılı isimlerinden olan İrfan Can Kahveci'ye Avrupa'dan birçok kulübün ilgisi bulunuyordu. Teknik direktör Jose Mourinho yönetiminde ligde ve Avrupa'da mutlak başarı isteyen sarı lacivertliler, sözleşmesinin son sezonunda olan milli yıldız için kararını verdi.

İRFAN CAN KAHVECİ'DEN 3 YILLIK İMZA

Jose Mourinho'nun olumlu raporu doğrultusunda Fenerbahçe yönetimi, milli futbolcu için harekete geçti. Sarı lacivertli yönetim, 29 yaşındaki oyuncuya 3 yıllık sözleşme önermeye karar verdi. İrfan Can Kahveci'nin ise bu teklife sıcak baktığı öğrenildi. Fenerbahçe bu dönem yeni transfer hedeflerini bitirmesinin ardından milli oyuncuya sözleşme teklif etmek için harekete geçecek. Ligin devre arasına kadar imzaların atılması bekleniyor.

İSPANYA'YA RET!

Geçtiğimiz sezon gösterdiği etkili performansla İspanya ekibi Sevilla'dan teklif alan İrfan Can Kahveci, sarı lacivertli ekipte kalmaya karar verdi. Gelen teklifleri reddeden yıldız oyuncu, yeni sözleşmeye hazırlanıyor.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.