5 Mart 2026 Perşembe
Spor

Beklenen açıklama geldi! Beşiktaş-Galatasaray derbisinin hakemi beli oldu

Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında oynanacak olan Beşiktaş-Galatasaray derbisini hakem Ozan Ergün yönetecek. İşte detaylar...

HABER MERKEZİ5 Mart 2026 Perşembe 13:41 - Güncelleme:
Beklenen açıklama geldi! Beşiktaş-Galatasaray derbisinin hakemi beli oldu
Trendyol Süper Lig'de 25. hafta 7 Mart Cumartesi günü oynanacak tek maçla başlayacak. Haftanın açılışında Başakşehir ile Göztepe karşı karşıya gelecek. Ligde hafta, 9 Mart'ta oynanacak 2 maçla sona erecek. Haftanın kapanışında Kayserispor-Trabzonspor ve Alanyaspor-Gençlerbirliği maçları oynanacak.

Süper Lig'de 25. hafta maçları öncesinde Türkiye Futbol Federasyonu, karşılaşmalarda görev alacak hakemlerden ikisini duyurdu.

Yapılan açıklamada Başakşehir-Göztepe ve Beşiktaş-Galatasaray maçlarının hakemlerine yer verildi.

DERBİNİN HAKEMİ AÇIKLANDI

Türkiye Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre Beşiktaş-Galatasaray derbisini Ozan Ergün yönetecek.

Ergün'ün yardımcılıklarını Anıl Usta ve Mustafa Savranlar üstlenecek. Derbinin dördüncü hakemi ise Adna Deniz Kayatepe olacak.

Beşiktaş-Galatasaray derbisi, 7 Mart Cumartesi günü Tüpraş Stadyumu'nda oynanacak.

