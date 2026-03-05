Trendyol Süper Lig'de 25. hafta 7 Mart Cumartesi günü oynanacak tek maçla başlayacak. Haftanın açılışında Başakşehir ile Göztepe karşı karşıya gelecek. Ligde hafta, 9 Mart'ta oynanacak 2 maçla sona erecek. Haftanın kapanışında Kayserispor-Trabzonspor ve Alanyaspor-Gençlerbirliği maçları oynanacak.
Süper Lig'de 25. hafta maçları öncesinde Türkiye Futbol Federasyonu, karşılaşmalarda görev alacak hakemlerden ikisini duyurdu.
Yapılan açıklamada Başakşehir-Göztepe ve Beşiktaş-Galatasaray maçlarının hakemlerine yer verildi.
DERBİNİN HAKEMİ AÇIKLANDI
Türkiye Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre Beşiktaş-Galatasaray derbisini Ozan Ergün yönetecek.
Ergün'ün yardımcılıklarını Anıl Usta ve Mustafa Savranlar üstlenecek. Derbinin dördüncü hakemi ise Adna Deniz Kayatepe olacak.
Beşiktaş-Galatasaray derbisi, 7 Mart Cumartesi günü Tüpraş Stadyumu'nda oynanacak.