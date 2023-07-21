Beşiktaş, Jean Onana transferi için görüşmelere başlandığını duyurdu. Siyah beyazlı kulüp, oyuncunun maliyetini de duyurdu.

Yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcu Jean Emile Junior Onana transferi konusunda kulübü ve kendisi ile anlaşmaya varılmıştır. RC LENS kulübüne toplam transfer bedeli olarak 4.037.500 Avro ödenecektir.

Oyuncu ile 2023-2024 sezonundan başlamak üzere 4 sezon için anlaşmaya varılmıştır." denildi.

Jean Onana geçtiğimiz sezon Lens formasıyla 23 resmi maçta görev yaptı.

JEAN ONANA KİMDİR?

Jean Onana 8 Ocak 2000 tarihinde Kamerun'da dünyaya geldi. Futbola Nkufo Academy altyapısında başlayan Onana 2018/2019 sezonunda Portekiz ikinci lig ekibi Leixoes'e transfer oldu.

Leixoes takımında 1 maçta forma giyen Onana 2019/2020 sezonunda Lille'e transfer oldu. Buradada forma şansı bulamayan Jean Onana 2020/2021 sezonunda Belçika ekibi Royal Excel Mouscron'a transfer oldu. Royal Excel Mouscron'da 29 maça çıkan Onana 2 gol kaydetti.

Belçika'da bir sezon top koşturan Onana Fransa'ya dönerek Bordeaux takımına transfer oldu. 2021/2022 sezonunda 23 maçta forma giyen Onana geçtiğimiz sezon Lens'e transfer oldu.