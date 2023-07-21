İSTANBUL 35°C / 24°C
Parçalı bulutlu, güneşli
22 Temmuz 2023 Cumartesi / 5 Muharrem 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    26,971
  • EURO
    29,9751
  • ALTIN
    1701.33
  • BIST100
    6687.78
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
DİĞER
İLETİŞİM

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Beklenen açıklama geldi! Beşiktaş, Jean Onana'yı KAP'a bildirdi
Spor

Beklenen açıklama geldi! Beşiktaş, Jean Onana'yı KAP'a bildirdi

Gelecek sezon için kadro çalışmalarına hız veren Beşiktaş, Jean Onana transferi için görüşmelere başlandığını KAP'a bildirdi.

21 Temmuz 2023 Cuma 23:04 - Güncelleme:
Beklenen açıklama geldi! Beşiktaş, Jean Onana'yı KAP'a bildirdi
ABONE OL

Beşiktaş, Jean Onana transferi için görüşmelere başlandığını duyurdu. Siyah beyazlı kulüp, oyuncunun maliyetini de duyurdu.

Yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcu Jean Emile Junior Onana transferi konusunda kulübü ve kendisi ile anlaşmaya varılmıştır. RC LENS kulübüne toplam transfer bedeli olarak 4.037.500 Avro ödenecektir.

Oyuncu ile 2023-2024 sezonundan başlamak üzere 4 sezon için anlaşmaya varılmıştır." denildi.

Jean Onana geçtiğimiz sezon Lens formasıyla 23 resmi maçta görev yaptı.

JEAN ONANA KİMDİR?

Jean Onana 8 Ocak 2000 tarihinde Kamerun'da dünyaya geldi. Futbola Nkufo Academy altyapısında başlayan Onana 2018/2019 sezonunda Portekiz ikinci lig ekibi Leixoes'e transfer oldu.

Leixoes takımında 1 maçta forma giyen Onana 2019/2020 sezonunda Lille'e transfer oldu. Buradada forma şansı bulamayan Jean Onana 2020/2021 sezonunda Belçika ekibi Royal Excel Mouscron'a transfer oldu. Royal Excel Mouscron'da 29 maça çıkan Onana 2 gol kaydetti.

Belçika'da bir sezon top koşturan Onana Fransa'ya dönerek Bordeaux takımına transfer oldu. 2021/2022 sezonunda 23 maçta forma giyen Onana geçtiğimiz sezon Lens'e transfer oldu.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.