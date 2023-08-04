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Spor

Beklenen açıklama geldi! Beşiktaş'ın UEFA kadrosu belli oldu

Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Konferans Ligi 3. Eleme Turu'nda Neftçi ile yapacağı maçların kadrosu belli oldu. Yeni transfer Ante Rebic'in yanı sıra Rachid Ghezzal ve Cenk Tosun da listede yer aldı.

AA4 Ağustos 2023 Cuma 20:58 - Güncelleme:
Beklenen açıklama geldi! Beşiktaş'ın UEFA kadrosu belli oldu
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Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Konferans Ligi 3. Eleme Turu'nda Azerbaycan temsilcisi Neftçi ile yapacağı maçların kadrosu belli oldu.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre UEFA'ya bildirilen listede şu futbolcular yer alıyor:

Mert Günok, Ersin Destanoğlu, Utku Yuvakuran, Daniel Amartey, Onur Bulut, Omar Colley, Arthur Masuaku, Umut Meraş, Francisco Montero, Valentin Rosier, Oğuzhan Akgün, Emrecan Bulut, Gedson Fernandes, Rachid Ghezzal, Amir Hadziahmetovic, Kerem Atakan Kesgin, Jean Onana, Salih Uçan, Necip Uysal, Kartal Kayra Yılmaz, Vincent Aboubakar, Semih Kılıçsoy, Jackson Muleka, Ante Rebic, Cenk Tosun.

UEFA'ya gönderilen B listesinde ise şu futbolcular bulunuyor:

Göktuğ Baytekin, Emir Yaşar, Aytuğ Batur Kömeç, Emirhan Delibaş, Demir Ege Tıknaz, Berkay Vardar, Cemal Azad Demir, Mustafa Erhan Hekimoğlu.

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