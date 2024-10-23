Süper Lig'in 10. haftası Galatasaray ile Beşiktaş arasındaki derbiye sahne olacak. TFF, dev derbide düdük çalacak hakemi açıkladı.

DERBİ ARDA KARDEŞLER'İN

Galatasaray ile Beşiktaş arasında 28 Ekim Pazartesi saat 20.00'de oynanacak derbide hakem Arda Kardeşler düdük çalacak. Arda Kardeşler'in yardımcılıklarını Ceyhun Sesigüzel ve Süleyman Özay yapacak.

İşte 10. haftada düdük çalacak hakemler;

Adana Demirspor-Sivasspor: Atilla Karaoğlan

Hatayspor-Kayserispor: Zorbay Küçük

Kasımpaşa-Samsunspor: Çağdaş Altay

Göztepe-Trabzonspor: Cihan Aydın

Gaziantep FK-Konyaspor: Burak Pakkan

Alanyaspor-Antalyaspor: Yasin Kol

Fenerbahçe-Bodrum FK: Mehmet Türkmen

Başakşehir-Eyüpspor: Abdullah Buğra Taşkınsoy

Galatasaray-Beşiktaş: Arda Kardeşle