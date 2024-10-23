Süper Lig'in 10. haftası Galatasaray ile Beşiktaş arasındaki derbiye sahne olacak. TFF, dev derbide düdük çalacak hakemi açıkladı.
DERBİ ARDA KARDEŞLER'İN
Galatasaray ile Beşiktaş arasında 28 Ekim Pazartesi saat 20.00'de oynanacak derbide hakem Arda Kardeşler düdük çalacak. Arda Kardeşler'in yardımcılıklarını Ceyhun Sesigüzel ve Süleyman Özay yapacak.
İşte 10. haftada düdük çalacak hakemler;
Adana Demirspor-Sivasspor: Atilla Karaoğlan
Hatayspor-Kayserispor: Zorbay Küçük
Kasımpaşa-Samsunspor: Çağdaş Altay
Göztepe-Trabzonspor: Cihan Aydın
Gaziantep FK-Konyaspor: Burak Pakkan
Alanyaspor-Antalyaspor: Yasin Kol
Fenerbahçe-Bodrum FK: Mehmet Türkmen
Başakşehir-Eyüpspor: Abdullah Buğra Taşkınsoy
Galatasaray-Beşiktaş: Arda Kardeşle