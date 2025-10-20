İSTANBUL 20°C / 10°C
  Beklenen açıklama geldi! Galatasaray-Bodo/Glimt maçına İngiliz hakem
Spor

Beklenen açıklama geldi! Galatasaray-Bodo/Glimt maçına İngiliz hakem

UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki Galatasaray-Bodo/Glimt maçını İngiliz hakem Michael Oliver yönetecek. İşte detaylar...

20 Ekim 2025 Pazartesi 12:02
Beklenen açıklama geldi! Galatasaray-Bodo/Glimt maçına İngiliz hakem
Galatasaray'ın, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde sahasında Norveç temsilcisi Bodo/Glimt ile oynayacağı maçta İngiltere Futbol Federasyonu'ndan Michael Oliver düdük çalacak.

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki ikinci maçında 22 Ekim Çarşamba günü Norveç ekibi Bodo/Glimt ile karşı karşıya gelecek. RAMS Park'ta oynanacak ve saat 19.45'te başlayacak müsabakayı İngiliz hakem Michael Oliver yönetecek.

Oliver'ın yardımcılıklarını Stuart Burt ve James Mainwaring yapacak. Mücadelenin dördüncü hakemi ise Andrew Madley olacak.

Galatasaray - Bodo/Glimt karşılaşmasında VAR'da İskoçya'dan Andrew Dallas, AVAR'da da Hollanda'dan Clay Ruperti yer alacak.

