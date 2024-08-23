Galatasaray Kulübü, sponsorluk anlaşması için basın toplantısı düzenlendi.

Galatasaray Genel Sekreteri Eray Yazgan: "Türkiye'nin Atatürk'ten sonra global anlamda en büyük markası Galatasaray'dır."

FENERBAHÇE'YE GÖNDERME

Dursun Özbek: "Çarşamba günü futbol takımımız Şampiyonlar Ligi'ne doğru yolculuğuna başladı. Kimse merak etmesin. Taraftarımızla bir bütün olarak Şampiyonlar Ligi gruplarında yerimizi alacağız. Herkesin kıskanarak baktığı, başkalarının yıllardır yakınından geçemediği yerde olacağız."

Dursun Özbek: "Salı günü bu stadyumda olanların inanması, bir saniye bile durmadan takımımızı desteklemesini rica ediyorum."

KEREM AKTÜRKOĞLU & KAPTANLIK

Dursun Özbek: "Transfer sezonu devam ediyor. Kulüplerin yapısı her sezonda değişiyor. Yeni transferler geliyor, ayrılanlar oluyor. Transfer sürecinde kaptanlıklarda değişiklikler olabiliyor. Şunu hatırlatmak istiyorum; Galatasaray forması o kadar değerli ki bu formayı giyen herkesin formanın değerini bilerek, bir kaptan gibi, sahada 11 kaptan varmış gibi hizmet etmek durumundadır. Bunun kaptanlıkla ilgili Galatasaray'daki bugün yaşananlar, daha sezonun başında, dolayısıyla gidecek gelecek oyuncuların, takımın yapısı tam olarak bitmemiştir. Transfer sezonunun sonuna kadar bir yapımız var. Tartışmalar buradan kaynaklıyor. Kimse endişe etmesin. Galatasaray hizmet eden herkesin değerini bilir, sevgi dolu bakar. Söyleyeceklerim bundan ibarettir."

"Kerem gerçekten bir problem yaratıyor mu? Bilmediğimiz bir şey mi var?"

Dursun Özbek: "Sizin bilmediğiniz bir şey yok. Çok iyi çalışan, Galatasaray'da her şeyden haberdar olan bir basın grubu var. Açıklayacağım kısım, biz kaptanlık sürecini oluşturmak için transfer sezonunun bitmesini bekliyoruz. Elbette Muslera kaptanımız. Transfer sezonu bitmesiyle beraber bu sorunun cevabını açıklarız."

KARABORSA BİLET İDDİALARI

Dursun Özbek: "Bilet konusuna gelirsek... Birkaç gündür olaylar çalkalanıyor. Galatasaray ve karaborsa bilet satışı yanyana getirilmek isteniyor. Gayet iyi biliyordum. Geçmişte de başkanlık yaptım. Passolig sistemi kurulduktan sonra da çalışmalarım oldu. Sistemi bilen biri olarak net söyleyebilirim; bizim bilet satışımız elektronik ortamda veya adrese yapılıyor. Kulübe TC numarasıyla müraacaat ediyor ya da Passolig'den alıyor. Birisi geldi, bana 20 tane bilet verdi, parasını verdi, al sana 20 bilet değil. Biz şuna son derece büyük kabiliyetimiz var; birisi gelsin bize desin ki, falan günkü maçtaki kişi falanca kişiden aldım desin. Anında bilgileri buluyoruz, her şeyi görüyoruz orada. Galatasaray'a yapılan bu yakıştırmalar yerine, herkese çağrıda bulunuyorum, alana almayana, bilene bilmeyene çağrı yapıyorum, defalarca da yaptım. Gelsin bize desin ki, falan maça falan bileti falan kişiden şu paraya aldım. Anında buluruz. Çünkü adres belli. Elektronik ortamda kimin ne bilet aldığı belli. Bazı maçlarda devir hakkı bile vermiyoruz. Onun için buradan tekrar çağrıda bulunuyorum; elinizde belge, bilgi varsa gelin bize söyleyin. Burada ilk davranan, üzerine giden kişi, o insanların gerekli cezayı alması için ilk harekete geçecek kişi benim, Galatasaray camiasıdır. Her şey konuşuluyor. Soruyoruz soruşturuyoruz, bilmediğimiz bir şey mi var, yok. Yok! Neden böyle bir şeyin üzerine gidildi, neden parlatıldı, anlamakta güçlük çekiyorum. Söyleyenlerle konuşuyorum, arkadaş bilgi var mı, 'yok falan yerden duydum' diyor. İnsanların özellikle sosyal medyada, ortalıkta birçok şeyi konuşuyor. Büyük bir camiayı böyle bir töhmet altında bırakmak için net bilgi sahibi olmak lazım. Elinizde ne belge, bilgi varsa gelin. Benim kapım açık. Gelin bana bildirin. Onun için artık bu söylemin Galatasaray'a zarar verdiğini bütün Galatasaraylılar bilsin. Bundan sonra iddiam şudur, eğer birisi bu işi bilir gibi, elinde belge var gibi söylüyorsa, bana müracaat etmiyorsa o kişiyi müfteri olarak yaftalamak lazım. Ben başkanım, yönetim kurulum var. Bileti nasıl, kime sattığımızı bilen birisiyim. Galatasaraylılar'ın yapması gereken şu; bana gelip diyecekler ki böyle böyle bir durum var, falan kişi şöyle yapmış. Elektronik ortamda girdiğimiz zaman hangi adresten hangi adrese gittiğini görüyoruz. Onun için artık bunun sonlanması lazım. Çünkü Galatasaray'a kötülük ettiğinin farkında olsun insanlar. Varsa bir şey insanlar bilgi belge anlatsınlar. Biz bu işin takipçisiyiz. Derinlemesine takip ediyoruz. Şu ana kadar yaptığımız soruşturmalarda ortada hiçbir şey yok."

KEREM AKTÜRKOĞLU AYRILACAK MI?

"Söylediklerimden şunu anlayın; Galatasaray'da kaptanlıklar transfer sezonu bitince olur. Transfer hareketliliği içinde olan kişilerle ilgili sonuç, transfer dönemi bitince ortaya çıkar. Transfer süreci devam ediyor. Neticede transfer sezonu bitince birinci, ikinci, üçüncü kaptanları belirleriz. Benim söylediklerimi tahrif etmeyin. Transfer sezonu bitene kadar, transfer sezonun sonunda kaptanlar belli oluyor. Transfer hareketli geçiyor. Bu süreç bitmeden falanca filanca kaptan yorumu yapmaya gerek yok."

"Abdürrahim Bey benim çok sevdiğim Galatasaraylı bir kardeşim. Birlikte de çalıştık. Devamlı Galatasaray'a destek olan birisi. Mevcut yönetim kurulumuz vardır. Abdürrahim Bey'le herkes çalışmak ister ama yönetimimiz bellidir. Abdürrahim Bey'in bizi desteklemesi çok doğal, beni ve yönetici arkadaşlarımı çok doğal, çünkü bizi tanıyor."

"TRANSFER AÇIKLAMASI"

"Transfer süreci nasıl olacak? Şampiyonlar Ligi'ne katılınırsa transfer olacak mı, katılım olmazsa transfer olmayacak mı?" -

Dursun Özbek: "Transfer süreci devam ediyor. 3 Eylül'de UEFA'ya son liste verilecek. 15 Eylül'e kadar normal transfer süreci devam ediyor. Sonuna kadar transferin içindeyiz. Eksiklerimizi, ihtiyaçlarımızı görüyoruz. Hem hocamız hem yönetimimiz hem scoutlarımızla temas halindeyiz. Unutmayın ki, 2025'teki hedefimiz 25. şampiyonluk ve 5. yıldız artı Avrupa'da başarılı olmak. Transfer sürecinde en çok dikkat ettiğimiz husus, bu başarıyı bize getirecek takımı oluşturmak. Sezon yeni başladı. İhtiyaçlarımızın tespitini hocamız ve teknik kadromuz yapıyor. İstişare halindeyiz. Transfer sürecinin bitmesine daha zaman var. İhtiyaçlar çerçevesinde yönetim elbette gereğini yapar."

YENİ BASIN SÖZCÜSÜ

"Basın sözcüsü belli oldu mu?"

- Dursun Özbek: "Eray Bey, basın sözcümüzdür."

- Eray Yazgan: "Sezon başında bilgilendirmelerimizde eksiklikler oluyordu. Birkaç nedeni vardı. Geçmiş dönemde güvenlik kamerasına bile konuşuyorlar söylemlerini, imajının oluşturduğu bir baskı var yönetimde. Yöneticilerin de birbirlerinden rol çalmama nezaketi. Son dönemde resmi olmasa da fiili olarak basın sözcüsü olarak konumlanmaya başladım. Şubelerden sorumlu yöneticilerimiz var, onlarla görüşüyor konuşuyorsunuz. Kurumsal anlamda bir takım paylaşımlar yapılması gerekiyorsa elimden geldiğince yapmaya çalışacağım. Süper Kupa'daki sonuç sonrası bunun ne kadar riskli bir görev olduğunun farkındaydım ama bir şekilde basın üzerinden iletişime ihtiyaç vardı. O şanslı kişi ben seçildim. Spiker veya siyasetçi değilim. Belagatimde eksiklikler olabilir. Bu anlamda şimdiden özür diliyorum. Bilgi konusunda son derece tatmin edici, tamamlayıcı olmaya gayret edeceğimden şüpheniz olmasın."

"3 MİLYON EURO DOĞRU DEĞİL"

"Young Boys'u elemeniz halinde 3 milyon euro prim dağıtacağınız iddiaları doğru mu?"

Dursun Özbek: "Sizden duydum bunu. Prim sistemimiz var. Dolayısıyla bu prim sistemi içerisinde ilgili arkadaşlarımla sene başında tespit ediyoruz. İlgili arkadaşlar, takımla temas halinde ve ne yaparlarsa ne alacaklarını biliyorlar. Rakam telaffuz etmek yanlış. Başarıyla beraber primi de futbolculara ödüyoruz."