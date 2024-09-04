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Spor

Beklenen açıklama geldi! İşte Fenerbahçe-Galatasaray derbisinin tarihi

TFF, Trendyol Süper Lig'in 3. hafta erteleme maçları ve 5. ve 6. hafta maçlarının programını açıkladı. Yapılan açıklamada Süper Lig'in 6. haftasında olan Fenerbahçe-Galatasaray derbisinin 21 Eylül Cumartesi günü saat 20.00'de oynanacağını duyurdu. İşte detaylar...

AA4 Eylül 2024 Çarşamba 15:02 - Güncelleme:
Beklenen açıklama geldi! İşte Fenerbahçe-Galatasaray derbisinin tarihi
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Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Trendyol Süper Lig'de 3. hafta erteleme maçlarıyla 5. ve 6. hafta programlarını açıkladı.

TFF'den yapılan açıklamaya göre, 6. haftada Fenerbahçe ile Galatasaray arasındaki derbi, 21 Eylül Cumartesi günü Ülker Stadı'nda saat 20.00'de yapılacak.

Süper Lig'in 5. haftasının önemli maçında ise Trabzonspor ile Beşiktaş, 15 Eylül Pazar günü saat 20.00'de karşı karşıya gelecek.

PROGRAMLAR ŞÖYLE:

3. hafta erteleme:

17 Eylül Salı:

20.00 Galatasaray-Gaziantep FK (RAMS Park)

18 Eylül Çarşamba:

20.00 Samsunspor-RAMS Başakşehir (Samsun Yeni 19 Mayıs)

19 Eylül Perşembe:

20.00 Trabzonspor-Bellona Kayserispor (Papara Park)

5. HAFTA

14 Eylül Cumartesi:

17.00 Net Global Sivasspor-Gaziantep FK (BG Grup 4 Eylül)

17.00 Samsunspor-TÜMOSAN Konyaspor (Samsun Yeni 19 Mayıs)

20.00 Sipay Bodrum FK-RAMS Başakşehir (Bodrum İlçe)

20.00 Galatasaray-Çaykur Rizespor (RAMS Park)

15 Eylül Pazar:

17.00 Bellona Kayserispor-ikas Eyüpspor (RHG Enertürk Enerji)

17.00 Kasımpaşa-Fenerbahçe (Recep Tayyip Erdoğan)

20.00 Corendon Alanyaspor-Atakaş Hatayspor (Alanya Oba)

20.00 Trabzonspor-Beşiktaş (Papara Park)

16 Eylül Pazartesi:

20.00 Antalyaspor-Adana Demirspor (Corendon Airlines Park Antalya)

6. HAFTA

20 Eylül Cuma:

20.00 Atakaş Hatayspor-Sipay Bodrum FK (Mersin)

21 Eylül Cumartesi:

17.00 TÜMOSAN Konyaspor-Net Global Sivasspor (Medaş Konya Büyükşehir)

20.00 Fenerbahçe-Galatasaray (Ülker)

22 Eylül Pazar:

17.00 Çaykur Rizespor-Samsunspor (Çaykur Didi)

17.00 Kasımpaşa-Antalyaspor (Recep Tayyip Erdoğan)

20.00 Adana Demirspor-Corendon Alanyaspor (Yeni Adana)

20.00 Beşiktaş-ikas Eyüpspor (Tüpraş)

23 Eylül Pazartesi:

20.00 Göztepe-Bellona Kayserispor (Gürsel Aksel)

20.00 Gaziantep FK-Trabzonspor (Kalyon)

Öte yandan TFF, ilk yarının sonuna kadar oynanacak müsabakalara ilişkin programın gelecek hafta ilan edileceğini duyurdu.

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