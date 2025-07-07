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Spor

Beklenen açıklama geldi! Jhon Duran, Fenerbahçe'de

Fenerbahçe, Suudi ekibi Al-Nassr forması giyen 21 yaşındaki Kolombiyalı golcü Jhon Duran'ı kadrosuna kattığını duyurdu. Genç yıldız sarı lacivertli formayı 1 yıllığına kiralık olarak giyecek. İşte detaylar...

AKŞAM7 Temmuz 2025 Pazartesi 09:20 - Güncelleme:
Beklenen açıklama geldi! Jhon Duran, Fenerbahçe'de
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F.Bahçe transfer sezonunda siftahı, Kolombiyalı golcü ile yaptı. Sarı-Lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüz, Al Nassr FC forması giyen Jhon Duran'ın, 1 yıllığına kiralık olarak kadromuza katılması konusunda hem kulübüyle hem de oyuncuyla anlaşmaya varmıştır. Futbolcumuza, çubuklu formamız altında başarılarla dolu bir sezon dileriz." ifadeleri kullanıldı.

Al Nassr, başarılı forveti geçtiğimiz sezonun devre arasında Premier Lig ekibi Aston Villa'dan 77 milyon euro bedelle kadrosuna katmıştı. 21 yaşındaki oyuncu, A.Villa ve Al Nassr formaları altında toplamda 47 maça çıkarak 24 gol kaydetti. Fenerbahçe, sağlık kontrolünden geçen Jhon Duran'ı 1 Temmuz'da İstanbul'a getirtmişti. Uzayan sürecin ardında Kanarya, nihayet mutlu sona ulaştı.

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