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Spor

Beklenen açıklama geldi! Rade Krunic resmen Fenerbahçe'de

Fenerbahçe, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklama ile Milan'dan Rade Krunic'in transfer ettiğini duyurdu. İşte detaylar...

AA12 Ocak 2024 Cuma 14:57 - Güncelleme:
Beklenen açıklama geldi! Rade Krunic resmen Fenerbahçe'de
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Fenerbahçe Kulübü, sezon başından beri kadrosuna katmak istediği Bosna Hersekli Rade Krunic ile prensipte anlaştığını duyurdu.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Ara transfer döneminde Profesyonel Futbol A Takımımızın güçlendirilmesi için çalışmalarını sürdüren kulübümüz, orta saha oyuncusu Rade Krunic ve kulübü AC Milan ile prensip anlaşmasına varmıştır. Futbolcu sağlık kontrolleri ve ileri görüşmeler için bugün İstanbul'a gelecektir." ifadeleri kullanıldı.

Fenerbahçe, yaz transfer döneminde Krunic'i kadroya katmak için yoğun çaba harcamış ancak transfer gerçekleşmemişti.

Tecrübeli oyuncunun, sağlık kontrollerinin ardından resmi imzayı atması bekleniyor.

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