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Spor

Beklenen an geldi! Jose Mourinho, İstanbul'da

Fenerbahçe'nin anlaşma sağladığı Jose Mourinho, İstanbul'a geldi. Portekizli teknik adam, taraftara açık törende sarı-lacivertlilere imza atacak. İşte detaylar...

2 Haziran 2024 Pazar 14:24 - Güncelleme:
Beklenen an geldi! Jose Mourinho, İstanbul'da
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Fenerbahçe, Jose Mourinho'ya kavuştu. Sarı-lacivertlilerin anlaşma sağladığı Mourinho, İstanbul'a geldi.

Cumartesi akşamı Borussia Dortmund ile Real Madrid arasında Wembley'de oynanan maçta Ali Koç, Acun Ilıcalı ve Mario Branco ile bir araya gelen 61 yaşındaki teknik adam, saat 14.00 sularında İstanbul'a indi.

Fenerbahçe, Jose Mourinho için saat 19.00'da imza töreni düzenleyecek. Başarılı teknik adam için stadyumda düzenlenecek imza töreni taraftarlara da açık olacak. Mourinho'nun imza törenine yoğun bir katılım olması bekleniyor. Fenerbahçe, imza töreninde sorun yaşanmaması için stadyum kapılarının saat 17.00'de açılacağını duyurdu.

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