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Spor

Beklenen an geldi! Ve Mauro Icardi, İstanbul'da

Galatasaray, Arjantinli yıldız Mauro Icardi transferi için PSG ile görüşmelere başlandığını KAP'a bildirdi. Başarılı forvet Icardi'yi taşıyan uçak Atatürk Havalimanına iniş yaptı ve binlerce sarı-kırmızılı taraftar tarafından coşku ile karşılandı. İşte detaylar...

28 Temmuz 2023 Cuma 23:33 - Güncelleme:
Beklenen an geldi! Ve Mauro Icardi, İstanbul'da
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Sarı-kırmızılı taraftarlar, Atatürk Havalimanı'nda Icardi'yi meşalelerle ve bayraklarla karşıladı. Ardından yıldız oyuncu gelen taraftarlarla beraber üçlü çektirdi.

TÜRKİYE'NİN EN BÜYÜK KULÜBÜYLE ÇALIŞIYORUM

Havaalanı çıkışında basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Icardi, "Geçen sezon çok eğlendiğimiz gibi bu sezon da çok eğleneceğimiz düşünüyorum. Çok güzel bir ülkedeyim. Burada olduğum için çok mutluyum. Türkiye'nin en büyük kulübüyle çalışıyorum. En büyük olduğumuzu bu sezon tekrar göstermek istiyoruz." diye konuştu.

'HER MAÇA TEK TEK BAKMAMIZ GEREKECEK'

Yeni sezonda maç maç gitmek istediklerini anlatan yıldız oyuncu, "Geçen hafta maçlara başladık. Bundan sonra her maça tek tek bakmamız gerekecek. Geçen sezon yapmıştık ve şampiyon olmuştuk. Şimdi önümüzdeki maçları kazanıp o şekilde ilerleyeceğiz." ifadelerini kullandı.

Arjantinli santrfor, geçen sezon çalan "Aşkın Olayım" şarkısını bu sezon da dinletmek istediklerini sözlerine ekledi.

Mauro Icardi, basın mensuplarına açıklama yaptıktan sonra ailesiyle beraber kendisini bekleyen özel araçla havalimanından ayrıldı.

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