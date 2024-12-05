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Spor

Beklenen haber geldi! Dev derbinin hakemi Mehmet Türkmen oldu

Türkiye Futbol Federasyonu, Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında görev yapacak hakemleri duyurdu. Pazar günü Beşiktaş ile Fenerbahçe arasında oynanacak dev derbiyi hakem Mehmet Türkmen yönetecek. İşte detaylar...

AA5 Aralık 2024 Perşembe 12:29 - Güncelleme:
Beklenen haber geldi! Dev derbinin hakemi Mehmet Türkmen oldu
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Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında oynanacak maçları yönetecek hakemler belli oldu.

Ligde 7 Aralık Cumartesi günü oynanacak Beşiktaş-Fenerbahçe derbisinde hakem Mehmet Türkmen düdük çalacak.

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, ligde 15. hafta maçlarını yönetecek hakemler şunlar:

Yarın:

20.00 Trabzonspor-Kasımpaşa: Zorbay Küçük

7 Aralık Cumartesi:

13.30 TÜMOSAN Konyaspor-Onvo Antalyaspor: Halil Umut Meler

16.00 Göztepe-Adana Demirspor: Ali Şansalan

19.00 BEŞİKTAŞ-FENERBAHÇE: MEHMET TÜRKMEN

8 Aralık Pazar:

13.30 ikas Eyüpspor-Reeder Samsunspor: Atilla Karaoğlan

16.00 Net Global Sivasspor-Galatasaray: Turgut Doman

16.00 Bellona Kayserispor-Corendon Alanyaspor: Ozan Ergün

19.00 RAMS Başakşehir-Atakaş Hatayspor: Emre Kargın

9 Aralık Pazartesi:

20.00 Gaziantep FK-Çaykur Rizespor: Direnç Tonusluoğlu

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