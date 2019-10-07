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Beklenen Sturridge vizyonda

Trabzonspor’da transferi tartışmalara yol açan Daniel Sturridge, yedek başladığı Çaykur Rizespor maçının son anlarında ortaya koyduğu performansla tam not aldı.

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STAR

Trabzonspor’da transferi tartışmalara yol açan Daniel Sturridge, yedek başladığı Çaykur Rizespor maçının son anlarında ortaya koyduğu performansla tam not aldı. Rize’de 28 dakika sahada kalan İngiliz forvet, Nwakaeme’nin son dakikada attığı golü hazırlarken, bir şutu da direkte patladı. 3’i Süper Lig, 2’si Avrupa Ligi olmak üzere 5 maçta 176 dakika süre alan Sturridge ilk asistini yaparken, “Beklenen Sturridge yakında vizyonda” dedirtti. Bu arada Trabzonspor’un 2018- 2019 sezonunda skora en çok katkı sağlayan oyuncusu olan ancak bu sezon çıktığı 10 maçta gol ve asist üretemeyen Anthony Nwakaeme de Beşiktaş maçıyla yakaladığı çıkışı Ç.Rize deplasmanında sürdürdü. Nijeryalı oyuncu son 2 maçta 2 gol, 1 asistlik katkı sağladı.

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