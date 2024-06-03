Real Madrid, uzun zamandır transferi merakla beklenen Kylian Mbappe'de mutlu sona ulaştı. İspanyol devi, Paris Saint-Germain ile olan sözleşmesi sezonun bitişiyle birlikte sona eren Fransız yıldızı kadrosuna kattı.

Kulüpten yapılan açıklamada Kylian Mbappe ile 5 yıllık anlaşma sağlandığı belirtildi. Eflatun beyazlıların transferi açıklamasının ardından resmi internet sitesi çöktü.

MAAŞI BELLİ OLDU

Öte yandan yıldız ismin Real Madrid'de kazanacağı maaş da belli oldu. İspanyol deviyle 5 yıllık anlaşan Mbappe, Real Madrid'de yıllık 57.5 milyon euro kazanacak.

Öte yandan yıldız isim, Real Madrid'den 100 milyon euro da imza parası alacak.

MBAPPE'DEN İLK PAYLAŞIM

Kylian Mbappe, Real Madrid'in transferi açıklamasının ardından sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulundu. Yıldız oyuncu, küçük yaşlarda Real Madrid formasıyla olan fotoğraflarını paylaşarak "Hayallerimin kulübüne transfer olduğum için çok mutlu ve gururluyum." ifadelerini kullandı.

PSG RAKAMLARI

Paris Saint-Germain formasıyla 308 maçta sahaya çıkan Kylian Mbappe, takımı adına 256 gol kaydetti. Fransız futbolcu takım arkadaşlarını ise 108 kez gol ile buluşturdu.

25 yaşındaki süper yıldız Paris Saint-Germain ile 6 Ligue 1 şampiyonluğu, 3 Fransa Kupası şampiyonluğu, 2 Fransa Lig Kupası şampiyonluğu ve 3 Fransa Süper Kupası şampiyonluğu yaşadı.