İSTANBUL 33°C / 21°C
Parçalı bulutlu, güneşli
3 Haziran 2024 Pazartesi / 27 Zilkade 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    32,2021
  • EURO
    35,1207
  • ALTIN
    2430.24
  • BIST100
    10556.8
ANA SAYFA
RAMAZAN
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Yüzyılın buluşması! Kylian Mbappe resmen Real Madrid'de
Spor

Yüzyılın buluşması! Kylian Mbappe resmen Real Madrid'de

Real Madrid, Fransız yıldız Kylian Mbappe'yi kadrosuna kattığını açıkladı.

3 Haziran 2024 Pazartesi 20:34 - Güncelleme:
Yüzyılın buluşması! Kylian Mbappe resmen Real Madrid'de
ABONE OL

Real Madrid, uzun zamandır transferi merakla beklenen Kylian Mbappe'de mutlu sona ulaştı. İspanyol devi, Paris Saint-Germain ile olan sözleşmesi sezonun bitişiyle birlikte sona eren Fransız yıldızı kadrosuna kattı.

Kulüpten yapılan açıklamada Kylian Mbappe ile 5 yıllık anlaşma sağlandığı belirtildi. Eflatun beyazlıların transferi açıklamasının ardından resmi internet sitesi çöktü.

MAAŞI BELLİ OLDU

Öte yandan yıldız ismin Real Madrid'de kazanacağı maaş da belli oldu. İspanyol deviyle 5 yıllık anlaşan Mbappe, Real Madrid'de yıllık 57.5 milyon euro kazanacak.

Öte yandan yıldız isim, Real Madrid'den 100 milyon euro da imza parası alacak.

REAL MADRİD'İN PAYLAŞIMI

MBAPPE'DEN İLK PAYLAŞIM

Kylian Mbappe, Real Madrid'in transferi açıklamasının ardından sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulundu. Yıldız oyuncu, küçük yaşlarda Real Madrid formasıyla olan fotoğraflarını paylaşarak "Hayallerimin kulübüne transfer olduğum için çok mutlu ve gururluyum." ifadelerini kullandı.

PSG RAKAMLARI

Paris Saint-Germain formasıyla 308 maçta sahaya çıkan Kylian Mbappe, takımı adına 256 gol kaydetti. Fransız futbolcu takım arkadaşlarını ise 108 kez gol ile buluşturdu.

25 yaşındaki süper yıldız Paris Saint-Germain ile 6 Ligue 1 şampiyonluğu, 3 Fransa Kupası şampiyonluğu, 2 Fransa Lig Kupası şampiyonluğu ve 3 Fransa Süper Kupası şampiyonluğu yaşadı.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.