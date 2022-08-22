Fenerbahçe'nin transfer listesinin en başındaki golcü Maxi Gomez için büyük önem teşkil eden bir transfer gerçekleşmek üzere. Edinson Cavani'yi uzun süredir transfer etmek isteyen Valencia, bu transferde mutlu sona ulaşmak üzere ve bu transferin gerçekleşmesiyle sarı-lacivertliler için Maxi Gomez yolu açılacak.

VALENCIA EDISON CAVANI'YI BİTİRİYOR

L'Equipe'in haberine göre; Uzun süredir Edinson Cavani'nin peşinde olan Valencia, bu transferde mutlu sona ulaşmak üzere. Fransız ekibi Nice'in de istediği Cavani, tercihini Valencia'dan yana kullandı ve bu transferin kısa süre içinde tamamlanması bekleniyor.

FENERBAHÇE İÇİN MAXI GOMEZ YOLU AÇILDI

Valencia'nın Edison Cavani'yi kadrosuna katması Maxi Gomez'in takımdan ayrılmasını doğrudan etkiliyor. Cavani'nin imzayı atması halinde Valencia'nın, Maxi Gomez için Fenerbahçe'ye kolaylık sağlaması bekleniyor.

MAXI GOMEZ İÇİN TEKLİF YÜKSELTİLDİ

Fenerbahçe'den yaklaşık 12 milyon euro bonservis bedeli isteyen Valencia'nın, Fenerbahçe'nin yaptığı son teklif olan 7 milyon euro artı bonus maddeleri içeren teklifine olumlu baktığı öğrenildi.