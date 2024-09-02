Derrick Köhn'ü Werder Bremen'e satın alma opsiyonuyla kiralık olarak yollayan Galatasaray, sol bek transferini bitirdi. Monaco forması giyen Ismail Jakobs ile anlaşma sağlayan Sarı-Kırmızılılar, 25 yaşındaki Senegalli oyuncunun gelişiyle sol bekteki problemi çözmeyi hedefliyor. Cim-Bom, Fransa ekibiyle 1 milyon euro kiralama bedeli karşılığında el sıkıştı. Jakobs'un, 8 milyon euroluk şarta bağlı zorunlu satın alma opsiyonu var. Anlaşmada 2 milyon euroluk bonuslar da bulunuyor. Oyuncunun menajeri ve avukatı, dün İstanbul'a gelerek Sarı-Kırmızılılar'a resmi imzayı attı.

ABDÜLKERİM İSYAN ETMİŞTİ

2022-23 sezonu başında Galatasaray'ın başına gelen Buruk, Patrick van Aanholt, Kazımcan Karataş ve Emre Taşdemir'le çalıştı fakat üç isimden de memnun kalmadı. Devre arasında Hatayspor'un sol beki Sam Adekugbe, kadroya katıldı. Bir türlü istikrar sağlanamayan sol bek bölgesi iyice sorun olmaya başladı. Zaman zaman Berkan Kutlu, zaman zaman ise Barış Alper Yılmaz bu mevkide denendi. Tecrübeli çalıştırıcı, Abdülkerim Bardakcı'yı da oyun içerisinde yaptığı değişikliklerle sol bekte görevlendirdi fakat stoper oyuncu, bu duruma isyan etti.

ANGELİNO VE KÖHN DE TUTMADI

2023-24 sezonu başında Angelino transferi ile ses getiren Aslan'ın, önceki yıl sol bekte yaşadığı problemlerden kurtulması beklendi fakat yine yüzler gülmedi. Teknik direktör Okan Buruk, Leipzig'den kiralanan İspanyol oyuncuya planlarına uymadığı gerekçesiyle süre vermedi. Sarı-Kırmızılılar Kaan Ayhan ve Barış Alper gibi farklı bölgenin oyuncularını sol bekte izledi. Devre arasında Angelino'yu yollayan Cim-Bom, Hannover'dan 3.35 milyon euroya Derrick Köhn'ü getirdi. 50 yaşındaki hoca, geçtiğimiz günlerde bu oyuncunun ayrılığına da onay verdi. Bu isimlerin ardından sol bekte oynayacak 10. futbolcu Ismail Jakobs olacak.