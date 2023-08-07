Galatasaray, Fenerbahçe'nin de gündeminde yer alan Tete için girişimlerde bulunuyor. İşte detaylar...

Yönetimin, yıldız futbolcunun temsilcisi Pablo Bueno ile görüşmelere başladığı ve aşama kaydettiği öğrenildi. Ülkesinden gelen teklifleri kariyerine Avrupa'da devam etmek istediği için reddeden 23 yaşındaki futbolcu, Şampiyonlar Ligi faktörü nedeniyle Galatasaray'a oldukça sıcak bakıyor.

HUKUKİ DURUMU ARAŞTIRILIYOR

Ancak sarı kırmızılılar, bu transferde aceleci davranmayı düşünmüyor. Shakhtar ile sözleşmesini fesheden 2000 doğumlu oyuncunun hukuki durumunun sonradan sorun yaşanmaması için detaylı olarak araştırıldığı öğrenildi.

FENERBAHÇE'DEN TALEPLERİ

Sol ayaklı sağ açık Tete, Fenerbahçe'den 5 milyon Euro yıllık ücretin yanında imza parası talep etmişti. Bu rakamı yüksek bulan sarı lacivertliler, indirim yapması halinde anlaşmanın sağlanabileceğini bildirmişti.

TETE KİMDİR?

15 Şubat 2000 yılında Brezilya Alvorada'da dünyaya gelen 175 cm boyundaki Tete, futbola Gremio'da başladı. 2019 yılında 15 milyon Euro bonservis karşılığında Shakhtar'a transfer olan genç oyuncu, Lyon ve Leicester City'de kiralık olarak forma giydi. Kulübüyle sözleşmesini feshederek transfer görüşmelerine başlayan 23 yaşındaki sağ kanat, A Takım dışında alt yaş kategorilerinde 10 kez Brezilya milli takım formasını giydi. Tete'nin güncel piyasa değeri 25 milyon Euro olarak gösteriliyor.

OYUNCUNUN RAKAMLARI

2019 yılında transfer olduğu Shakhtar Donetsk ile 108 maça çıkan Tete, 31 gol, 15 asistlik performans sergiledi.