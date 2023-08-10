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Spor

İsmail Kartal'dan Fred açıklaması: ''Bekleyelim bakalım''

Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, UEFA Avrupa Konferans Ligi 3. ön eleme turu ilk maçında Maribor'u 3-1 yendikleri karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu. Fred transferi hakkında da konuşan deneyimli teknik adam, 'Şu an bitmiş bir şey yok. Bekleyelim bakalım, gerçekleşmeden bir şey söylemek doğru olmaz.' şeklinde konuştu.

10 Ağustos 2023 Perşembe 23:58 - Güncelleme:
İsmail Kartal'dan Fred açıklaması: ''Bekleyelim bakalım''
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İsmail Kartal, UEFA Avrupa Konferans Ligi 3. ön eleme turu ilk maçında Maribor'u 3-1 yendikleri karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu. Maç hakkında görüşlerini dile getiren Kartal "Maçın zorlu geçeceğini biliyorduk. Rakibimizin bundan önceki maçlarını takip ettiğimiz kadarıyla organize ve koşan bir takım olduğunu biliyorduk. Biz de buna göre dersimizi iyi çalıştık. İlk 20 dakikada rakip üstünlüğü ele aldı ama daha sonra Becao'yu ortaya sahaya çıkartarak üstünlüğü ele geçirdik." dedi.

"TARAFTARIMIZ SABIRLI OLMALI"

Sabırlı olunması gerektiğini hatırlatan başarılı teknik adam "Rakibimiz karşılamalarda ve pozisyon almalarda bizi zorladı. Oyun içerisinde geriye düşebiliriz. Bu Futbol... Taraftarımız sabırlı olmalılar. Uzun bir maratona giriyoruz, bütün oyunculara ihtiyacımız var." sözlerini sarf etti.

"BEN FENERBAHÇE'NİN EVLADIYIM"

Ülke puanına katkıda bulunmak istediklerini ifade eden Kartal, "İkinci maçta da en iyi şekilde ülkemizi temsil ederek ülke puanına katkılar sağlamak istiyoruz. Ben Fenerbahçeliyim, Fenerbahçe'nin bir evladıyım. Taraftarlarımızla aramda büyük bir gönül bağı var. Bana gösterdikleri sevgi ve saygının karşılığını vermek istiyorum." şeklinde konuştu.

FRED AÇIKLAMASI

İsmail Kartal, Fenerbahçe'nin prensipte anlaştığı belirtilen Manchester United'ın Brezilyalı orta saha oyuncusu Fred'le ilgili bir soru üzerine ise "Şu an bitmiş bir şey yok. Bekleyelim bakalım, gerçekleşmeden bir şey söylemek doğru olmaz." ifadelerini kullandı.

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