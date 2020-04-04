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Spor

Belarus futbola ara vermiyor! ''Sağlık sistemimize güvenimiz tam''

Belarus Futbol Federasyonu Genel Sekreteri Sergei Zhardetski, 'Sağlık sistemimize güvenimiz tam. Bu yüzden şu anda lig maçlarının ertelenmesi için hiçbir sebep yok' ifadelerini kullandı.

04 Nisan 2020 Cumartesi 15:04 - Güncelleme: 04 Nisan 2020 Cumartesi 15:04
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Belarus Futbol Federasyonu Genel Sekreteri Sergei Zhardetski, ülkede yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına rağmen devam eden lig maçlarının ertelenmesi için sebep olmadığını söyledi.

ABD'nin spor kanallarından ESPN'e açıklamada bulunan Zhardetski, salgınla ilgili durumu her gün değerlendirdiklerini belirterek "Sağlık sistemimize güvenimiz tam. Bu yüzden şu anda lig maçlarının ertelenmesi için hiçbir sebep yok." ifadelerini kullandı.

UZLAŞMA DEVAM ETMESİ KONUSUNDA SAĞLANDI

Birçok ülkenin salgın sebebiyle ciddi problemler yaşadığının farkında olduklarını kaydeden Zhardetski, "Belarus'ta yetkili mercilerle irtibat halindeyiz ve ligin devam etmesi konusunda uzlaşma sağlandı. Karşılaşmalarda ortalama binin üzerinde taraftar oluyor. Taraftarların maçları sosyal mesafe göz önünde bulundurularak izlemelerini sağlıyoruz." yorumunu yaptı.

BELASRUS'TA 4 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Rusya, İsrail ve Hindistan gibi ülkelerle yeni yayın anlaşmaları yapılmasıyla ilgili görüşü sorulan Zhardetski, "Belarus futbolunun popülerleşmesi tabii ki güzel. Yeni anlaşmalar imzalandı ve birkaç ülke daha ligi yayınlamaya başladı ancak böyle bir durumda olaya ticari açıdan bakmak doğru olmaz." şeklinde konuştu.

Belarus'ta şu ana kadar 351 kişide tespit edilen Kovid-19 nedeniyle 4 kişi hayatını kaybetti.

Üçüncü hafta maçları yapılan Belarus Premier Lig'de 2020 sezonu, 19 Mart'ta başlamıştı.

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