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Spor

Belarus Ligi'nde koronavirüs vakası

Belarus Ligi ekiplerinden FC Minsk'te bir futbolcunun koronavirüs testinin pozitif çıktığı açıklandı.

11 Mayıs 2020 Pazartesi 00:38 - Güncelleme: 11 Mayıs 2020 Pazartesi 00:38
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Dünya üzerinde koronavirüs salgını sebebiyle ertelenmeyen az sayıda ligden biri olan Belarus ekibi FC Minsk'in Kulüp Müdürü Igor Shloido konuyla ilgili açıklama yaptı. Shloido yaptığı açıkalamda, "Ne yazık ki bir futbolcuda koronavirüs şüphemiz vardı. Durumu normal ancak belirtilerini taşıyordu. Şimdi testi yapıldı ve sonucunu bekliyoruz." sözlerini kullandı.

Takım idmanının iptal edildiği belirtilirken kısa sürede tüm takımla ilgili önlemler alınacağı ifade edildi.

Öte yandan iddialara göre FC Minsk'te koronavirüs taşıdığı düşünülen futbolcunun son oynanan Gorodeya deplasmanına gitmeyen isimlerden biri olduğu iddia edildi.

10 Mayıs tarihi itibarı ile Belarus'ta koronavirüs vakası sayısının 22.973 olduğu ve 131 kişinin hayatını kaybettiği biliniyor.

İş yerinde çıkan tartışma kanlı bitti

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