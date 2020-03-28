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Spor

Belarus'da isyan var! ''Neden sadece biz futbol oynuyoruz''

Belarus Ligi takımlarından Dinamo Brest'in 35 yaşındaki futbolcusu Artem Milevskiy, koronavirüsle ilgili konuştu.

28 Mart 2020 Cumartesi 21:22 - Güncelleme: 28 Mart 2020 Cumartesi 21:22
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Avrupa'da futbola devam eten tek lig olan Belarus Ligi takımlarından Dinamo Brest'in santrfor oyuncusu Artem Milevskiy, Belarus'ta sezonun ertelenmemesini değerlendirdi.

Endişeli bir şekilde sezonun sonlanmasını beklediklerini söyleyen Milevskiy, ilaç aldıklarını dile getirdi.

"LİGİN SONLANMASINI BEKLİYORUZ"

Burun akıntılarını durdurduklarını ve ilaç aldıklarını söyleyen forvet oyuncusu, "Tüm dünya karantinadayken, ben ve tüm arkadaşlarım endişeliyiz. Hepimiz ilaç alıyoruz ve burun akıntımızı durduruyoruz. Bu kötü bir durum, herkes ligin sonlandırılmasını bekliyor." ifadelerini kullandı.

"SADECE BİZ OYNUYORUZ, BU GARİP"

Avrupa'da sadece kendilerinin futbola devam ediyor olmalarının garip olduğunu söyleyen 35 yaşındaki futbolcu, "Sadece bizim oynuyor olmamız garip. Ligin öncesinde sözleşmelerimiz, başkana karşı sorumluluklarımız var. Kulüp ne yapabilir ki? Doktorlar ve görevliler bize yardımcı olmaya çalışıyor. İdman yapmaya devam edeceğiz, çalışmaya devam edeceğiz." dedi.

Cumhurbaşkanlığı'ndan koronavirüs bilgilendirme sitesi

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