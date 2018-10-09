Belarus-Lüksemburg maçını Ali Palabıyık yönetecek
FIFA kokartlı hakemlerimizden Ali Palabıyık, Belarus ile Lüksemburg takımları arasında 12 Ekim 2018 Cuma günü oynanacak UEFA Uluslar D Ligi 2. Grup müsabakasını yönetecek.
Belarus'un Minsk şehrindeki Dinamo Stadyumu'nda TSİ 21.45'te başlayacak müsabakada, Palabıyık'ın yardımcılıklarını Serkan Olguncan ve Serkan Çimen yapacak. İbrahim Çağlar Uyarcan'ın dördüncü hakem olacağı karşılaşmada, Yaşar Kemal Uğurlu ve Serkan Tokat ilave yardımcı hakemlik görevlerinde bulunacak.
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