Son Dakika Haberleri 9

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

SPOR

  1. Haberler
  2. Spor

Belarus-Lüksemburg maçını Ali Palabıyık yönetecek

FIFA kokartlı hakemlerimizden Ali Palabıyık, Belarus ile Lüksemburg takımları arasında 12 Ekim 2018 Cuma günü oynanacak UEFA Uluslar D Ligi 2. Grup müsabakasını yönetecek.

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Belarus'un Minsk şehrindeki Dinamo Stadyumu'nda TSİ 21.45'te başlayacak müsabakada, Palabıyık'ın yardımcılıklarını Serkan Olguncan ve Serkan Çimen yapacak. İbrahim Çağlar Uyarcan'ın dördüncü hakem olacağı karşılaşmada, Yaşar Kemal Uğurlu ve Serkan Tokat ilave yardımcı hakemlik görevlerinde bulunacak.

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Vecihi Hürhuş´un ölüm yıldönümü -Tarihte bugün 16 Temmuz 1969

Vecihi Hürhuş´un ölüm yıldönümü -Tarihte bugün 16 Temmuz 1969

Nurmagomedov'dan Muhammed Ali etkisi

Nurmagomedov'dan Muhammed Ali etkisi

CANLI ANLATIM CANLI MAÇ SKORLARI SÜPER LİG FİKSTÜR PUAN DURUMU VE MAÇ SONUÇLARI

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA