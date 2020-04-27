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Spor

Belarus'ta zirvenin adı değişmedi

Belarus Premier Lig'in 6. haftası dün oynanan 3 maçla tamamlandı. Lider Slutsk, evinde Belshina'yı 3-2 mağlup ederek zirvedeki yerini korudu.

IHA27 Nisan 2020 Pazartesi 10:35 - Güncelleme: 27 Nisan 2020 Pazartesi 10:35
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Koronavirüs salgını nedeniyle birçok ülkede futbol durmuşken, devam eden birkaç ligden biri olan Belarus Premier Lig’de 6. hafta tamamlandı. 

Lider Slutsk, evinde ağırladığı Belshina’yı 3-2 mağlup etti. Karşılaşmaya hızlı başlayan ev sahibi ekip, 20. dakikada Mohammed Umar Bala’nın golüyle 1-0 öne geçti. 

Etkili oyununu sürdüren Slutsk, 35. dakikada Artem Serdyuk’un golüyle farkı 2’ye çıkardı. 

44. dakikada Leonid Kovel’in fileleri havalandırmasıyla ilk yarı 2-1’lik skorla tamamlandı. 

55. dakikada Pavel Bordukov’un beraberlik golüyle konuk takım 3 puan için umutlansa da 88. dakikada Mohammed Umar Bala son sözü söyledi ve Slutsk sahadan 3-2 galip ayrıldı. 

Bu sonuçla puanını 13’ye yükselten ev sahibi ekip, zirve koltuğunu bırakmadı. En yakın takipçisi Isloch Minsk ise sahasında Vitebsk’i 2-0’la geçerek puanını 12’ye çıkardı ve liderlik yarışını sürdürdü.

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