Belaurslu hakem Aleksei Kulbakov Galatasaray'ın penaltısını görmedi

Galatasaray-Porto maçında penaltı isyanı... Galatasaray'ın Porto'yu ağırladığı maçın 11. dakikasında Garry Rodrigues'in şutunda top Portolu oyuncunun kolundan döndü. Galatasaray cephesi penaltı beklerken, hakem Aleksei pozisyonun öncesinde ofsayt olduğu gerekçesiyle topu Porto'ya verdi.

Galatasaray - Porto maçında penaltı isyanı!

Galatasaray'ın Porto'yu sahasında konuk ettiği Şampiyonlar Ligi D Grubu son hafta maçında inanılmaz bir pozisyon yaşandı. 10. dakikada Garry Rodrigues'in şutunda top Porto'lu futbolcunun koluna çarparak geri döndü.

Galatasaraylı oyuncular penaltı ve kırmızı kart kararı beklerken, maçın hakemi Aleksei Kulbakov 4. hakemin yanına giderek pozisyon hakkında konuştu. Kulbakov daha sonra pozisyonun öncesinde Eren Derdiyok'un ofsaytta olması sebebiyle topu Portekiz ekibine verdi. Galatasaraylı taraftarlar, bu karar sonrası maçın hakemi Kulbakov'a yoğun protestoda bulundu.