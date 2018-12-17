Belçika basını duyurdu! 'Club Brugge, Dirar ile her konuda anlaşma sağladı'
Belçika ekibi Club Brugge'ün ocak transfer dönemi için Dirar'la her konuda anlaşma sağladığı belirtildi.
Belçika basınında yer alan habere göre Fenerbahçe'de kadro dışı olan Nabil Dirar, Club Brugge'le her konuda anlaşmaya vardı. Fakat Faslı oyuncunun transferini tamamlaması için sarı-lacivertli yönetimden yeşil ışık beklediği belirtildi.
Habere göre bir Fenerbahçe yöneticisi transferi doğrularken henüz resmi bir anlaşmanın sağlanmadığını belirtti.
Transferin askıda olmasının nedeninin Fenerbahçe'de yaşanan teknik direktör değişikliği olduğu açıklandı.
(Milliyet)
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