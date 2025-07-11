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Spor

Belçika basını duyurdu! Fenerbahçe Archie Brown transferini tamamladı

Fenerbahçe'nin anlaşmaya vardığı Archie Brown için yeni bir gelişme yaşandı. Belçika basının haberine göre; İngiliz sol bekin transfer görüşmelerini tamamlamak için şu an İstanbul'a doğru yola çıktığı aktarıldı.

Haber Merkezi11 Temmuz 2025 Cuma 21:32 - Güncelleme:
Belçika basını duyurdu! Fenerbahçe Archie Brown transferini tamamladı
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Gelecek sezonun transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe için flaş bir iddia ortaya atıldı.

Belçika basının haberine göre; sarı-lacivertli ekip ile Gent, Archie Brown için anlaşma sağladı. Haberde, İngiliz sol bekin Fenerbahçe ile transfer görüşmelerini tamamlamak için şu an İstanbul'a doğru yola çıktığı aktarıldı.

MILAN'DA İSTEDİ

Öte yandan haberde, 23 yaşındaki bek için Milan'ın da bilgi aldığı ve maliyetini öğrendiği aktarıldı.

GEÇEN SEZONKİ PERFORMANSI

İngiliz oyuncu, geçtiğimiz sezon Belçika ekibi ile 46 maça çıktı. Brown bu müsabakalarda 3 gol atıp 6 da asist yaptı.

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