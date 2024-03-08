Fenerbahçe'nin görkemli zaferi, Belçika basınında geniş yer bulurken ana gündem maddesi ülkesinde sergilediği performansla Michy Batshuayi'ydi. İşte Belçika basınına yansıyan Fenerbahçe haberleri...

BRUZZ: UNION'UN FENERBAHÇE KARŞISINDAKİ SİNİR BOZUCU AKŞAMI: 0-3

"Union'un Avrupa macerası, bu sezon çeyrek final öncesinde sona erecek. Perşembe akşamı, akıllı ve güçlü Fenerbahçe'ye karşı oynanan ilk maç, net bir mağlubiyetle sonuçlandı: 0-3. Gelecek hafta 50 bin futbol hastası Türk'ün bulunduğu bir stadyumda geri dönüş neredeyse imkansız bir iş olacak. Bu geceden sonra Saint-Gilloise, tamamen lige ve 9 Mayıs'taki Belçika Kupası finaline odaklanabilir"

DE STANDAARD: UNION'UN AVRUPA'DA AYAKTA KALABİLMESİ İÇİN İSTANBUL'DA BİR MUCİZEYE İHTİYACI VAR

"Union, sezonun 44. maçında öne geçebilecek miydi? Belçika'nın lideri, ilk 15 dakikada parıldadı. Ancak Brüksel'de doğan Michy Batshuayi'nin attığı gol, Union'a Avrupa'daki ilk iç saha yenilgisini yaşattı"

DHNET: USG, ÇOK DAHA REALİST BİR FENERBAHÇE TAKIMINA KARŞI ELENMENİN EŞİĞİNDE

"Michy Batshuayi, Brüksel'de yaklaşık 20 dakikanın ardından Union'u cezalandırdı. Daha sonra ikinci yarıda Türkler, Brüksellileri baskına uğrattı"

GVA: AVRUPA'DAN ELENİLECEK BİR BUÇUK MAÇ; UNION, FENERBAHÇE'YE 3-0 YENİLİRKEN MICHY BATSHUAYI LOTTO PARK'TA GOL ATTI

"Gelecek hafta Union, Türk kazanınca imkansız bir görevle karşı karşıya kalacak. Açılış golünü atan Michy Batshuayi, Fenerbahçe'nin gösterişli zaferinde büyük rol oynadı"

"Union, bu konuda uyarılmıştı: Michy Batshuayi, bu sezon şans bulduğunda çok iyi durumda. Ve bunu göstermesi de yalnızca 20 dakika sürdü. Uzaklaştırılabilecek bir serbest vuruşun devamında golcü oyuncu, kendine özgü stiliyle topu mıknatıs gibi çekmeyi başardı ve her zamanki gibi ya da neredeyse ona yakın şekilde aksiyonu mükemmel bir şekilde bitirerek takımını öne geçirdi"

HLN: BATSHUAYI VE FENERBAHÇE'NİN GOLLERİ UNION'A 0-3'LÜK AĞIR BİR YENİLGİ YAŞATTI

"Michy Batshuayi'den bahsedelim. Genelde Fenerbahçe'de yedek kalıyor. Rekabette Edin Dzeko, onun önünde yer alıyor. Ancak Konferans Ligi'nde fırsatı yakalıyor. Artık herkes Batsman'in niteliklerini biliyor. 16 metre onun doğal yaşam alanı, ait olduğu bölge. Top için bir mıknatısa sahip. Batshuayi; olması gereken yeri kokluyor, hissediyor ve görüyor. Bu, onun konfor alanı. Lotto Park'ta da durum farklı değildi"

LE SOIR: UNION, FENERBAHÇE KARŞISINDA SINIFTA KALDI

"Union, maçın büyük bölümünde topu ayağında tutmuş olabilir ama aradığı açığı bulamadı"

NIEUWSBLAD: VINTAGE MICHY BATSHUAYI; KIRMIZI ŞEYTAN, UNION KARŞISINDA FENERBAHÇE'YE GURUR VERİCİ BİR ZAFER KAZANDIRDI

"Gelecek hafta Brükselliler, Türk kazanında imkansız bir görevle karşı karşıya kalacak. Michy Batshuayi, açılış golünü attı ve böylece Fenerbahçe'nin 3-0'lık gurur verici galibiyetinde önemli bir rol oynadı. Bütün maç boyunca Türk taraftarlar, ana tribünde önümüzde kutlama yaptılar. Karaborsa bilet satışını engellemek için alınan tüm önlemlere rağmen Türkler, stadyumun her tarafına dağılmış durumdaydılar. Üstelik maç başlayalı daha 10 saniye bile olmamıştı ki Türk taraftarların sahaya attığı meşaleler nedeniyle oyun durdu. Şüphesiz ki memnuniyetsizliklerini göstermek istediler çünkü sadece 1200 bilet alabilmişlerdi. Konuk taraftarların maçın sonucundan ise herhangi bir şikayeti yoktu. Fenerbahçe'nin 3-0'lık galibiyeti onlar adına gurur vericiydi"

"Union, Avrupa'da oynadığı önceki iç saha maçlarına göre daha iyi bir başlangıç yapmak istedi ve bunu da başardı. Maç başında Union, baskın olan taraftı ve birçok atak gerçekleştirdi. Sadece Michy Batshuayi gibi ceza sahası içerisinde ölümcül bir forveti gözden kaçırdılar"

RTBF: 3 ŞANS, 3 GOL; FENERBAHÇE VE MICHY BATSHUAYI, UNION SAINT-GILLOISEA GERÇEKLİK DERSİ VERİYOR

"Ne komik bir maç ama... Union Saint-Gilloise'un son harekette yetersiz, son derece dağınık halinde akşamın golcüsü Michy Batshuayi'nin öne geçirdiği Fenerbahçe 3-0 kazandı. Kesinlikle maçın doğasını yansıtmayan bir skor. Union, bu 90 dakika boyunca genel olarak daha iyi olan takımdı. Ancak Saint-Gilloise'un kronik gerçekten tehlike yaratma konusundaki beceriksizliği Türklerin gerçekliği ile birleşince ortaya bu sonuç çıktı"

"Net fırsatlar nadirdi. Çok nadir. Ve bu düzeyde kısır çabalar sıklıkla cezalandırılır. Belçika futbolunun eski ve iyi bir dostu, cellat pelerinini giyiyor; Michy Batshuayi, ortaya düşen bir topta Türklerin o ana kadarki ilk ve tek şutunu çekip golü buluyor"

RTL: GERÇEKÇİLİK DERSİ; UNION, FENERBAHÇE VE BATSHUAYI TARAFINDAN CEZALANDIRILDI

"Fenerbahçe, ilk fırsatta golü buldu. Cengiz Ünder'in sağ kanattan kullandığı serbest vuruşun ardından top, kale alanı içerisindeki Michy Batshuayi'ye geldi. Kırmızı Şeytan, Avrupa sahnesinde bir Belçika kulübüne karşı ilk maçında performansı şüphe yaratmadan perdeyi açtı"

SPORZA: UNION, FENERBAHÇE'YE 0-3'LÜK AĞIR BİR SKORLA MAĞLUP OLDU VE DAHA İLK MAÇTAN AVRUPA'DA TÜKENMİŞ GİBİ GÖRÜNÜYOR

"Union'un bile sınırları var. Brükselliler, Fenerbahçe ile oynanan ilk maçta aldıkları ağır yenilginin ardından Avrupa'da tükenmiş gibi görünüyor. Batshuayi, konuk Türk ekibine erken bir üstünlük sağladı ve akıllıca oynayan Fenerbahçe, son bölümde iki gol daha buldu. Odak noktamız artık tamamen şampiyonluk mücadelesi ve kupa finali olabilir"

"Union için büyük bir hayal kırıklığı. Uzun zamandır ilk kez Belçika'nın açık ara liderinin oyunda tereddüt ettiğini gördük. Bunun gerekçesi pek çok alanda uzmanlığa ve bireysel yeteneklere sahip sofistike bir Fenerbahçe'nin değeriydi. Alexander Blessin'in ekibi iyi bir başlangıç yapıp ilk etapta herhangi bir zorlukla karşılaşmadan topa sahip olsa da çok geçmeden Michy Batshuayi'den verimlilik konusunda bir ders gördü. 20 dakikanın sonunda Kırmızı Şeytan, 3 kez bile topa dokunmamış ve takımı henüz tek bir düzgün şans bile yaratamamıştı ama ceza sahasındaki ilk karambolde küçük bir çocuk kadar mutlu ve golü atmaya hazırdı"

SPORZA: 'BU NASIL MÜMKÜN OLABİLİYOR?' BURGESS, PENALTIDA YAŞADIĞI 'HAYAL KIRIKLIĞIYLA' SARI KART GÖRDÜ VE CEZALI DURUMA DÜŞTÜ

"Union için sinir bozucu bir akşam. Son bölümde gelen iki gol sonucunda Union Saint-Gilloise, bir mucize olmazsa Avrupa macerasının sonuna geldi. Burgess'in elle oynaması sonucunda gelen penaltı, bardağı taşıran son damla oldu. Sonrasında defans oyuncusu, gereksiz bir sarı kart gördü ve bu da rövanşı kaçırmasına neden oldu. Yorumcumuz Peter Vandenbempt; alaycı bir tavırla, 'Bunun için çok akıllı olmalısın' dedi"

VOETBAL24: UNION TARAFTARLARI YENİLGİNİN GEREKÇESİNİN FARKINDA: "FENERBAHÇE'YE BU YÜZDEN KAYBETTİK!"

"Union - Fenerbahçe maçı heyecanla beklendi ama Fenerbahçe'nin 3-0'lık galibiyeti sonrası taraftarlar pek memnun değil. Batshuayi, ilk yarıda attığı golle Fenerbahçe'yi öne geçirdi ve takımının bu büyük galibiyetine önemli katkıda bulundu. Union, artık zorlu bir görevle karşı karşıya... Çünkü Fenerbahçe'nin kazanında gidişatı değiştirmek zorunda kalacaklar. Bitiş düdüğünün ardından Union taraftarları arasında büyük bir hayal kırıklığı yaşandı. Örneğin bir seyirci, yenilgiyi stadyumun Fenerbahçe taraftarlarıyla dolu olmasına bağlıyor. Bu durumu eleştiren tek taraftar da o değil. Birçok taraftar bu hayal kırıklığını paylaşıyor"

VOETBAL PRIMEUR: UNION SG HAYAL KIRIKLIĞI YAŞADI, BATSHUAYI'NİN DE KATKISIYLA FENERBAHÇE BÜYÜK BİR ZAFER KAZANDI

"Union, hemen hücumda kendini gösterdi ve Fenerbahçe'yi büyük bir baskı altına almayı başardı. 21. dakikada Fenerbahçe, duran top ile aniden öne geçmeyi başardı. Fenerbahçe'nin kullandığı serbest vuruşta top en son Batshuayi'ye geldi ve dikkatli refleksi ile yakın mesafeden kaleye gönderdiği top Fenerbahçe'ye üstünlüğü getirdi. Fenerbahçe deplasmanında, alev alan bir stadyumda Union için neredeyse imkansız bir görev olacak gibi duruyor"

WALFOOT: UNION, FENERBAHÇE KARŞISINDA NET BİR YENİLGİ ALDI VE YÜKSEK İHTİMALLE KONFERANS LİGİ'NDEN ELENDİ!

"Union SG ile Fenerbahçe arasında bu perşembe akşamı bir Konferans Ligi maçı yoktu: 0-3!"

"Union, Eintracht Frankfurt'u yendikten ve elemeyi başardıktan sonra bir kez daha bir Avrupa deviyle karşı karşıya kaldı"