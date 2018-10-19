Belçika ekibi Club Brugge, Phillip Cocu'ya talip oldu
Belçika'da ligde 10 haftanın ardından 25 puanla Genk'in 1 puan gerisinde ikinci sırada bulunan Club Brugge'un, Phillip Cocu'nun Fenerbahçe'deki durumunu yakından takip ettiği ortaya çıktı.
Belçika'da ligde 10 haftanın ardından 25 puanla Genk'in 1 puan gerisinde ikinci sırada bulunan Club Brugge'un, Phillip Cocu'nun Fenerbahçe'deki durumunu yakından takip ettiği ortaya çıktı.
Brugge, ligdeki konumunun aksine Şampiyonlar Ligi'nde kötü durumda. İlk maçta evinde Dortmund'a, ikinci maçta deplasmanda Atletico Madrid'e yenildi.
Fenerbahçe'de Cocu 8 haftada ancak 8 puan toplayabildi. Başkan Ali Koç yaptığı açıklamalarda Cocu'nun arkasında durduğunu dile getiriyor.
Phillip Cocu'nun Fenerbahçe ile 3 yıllık sözleşmesi bulunuyor.
(Fotomaç)
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