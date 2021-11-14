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Spor

Belçika, Estonya'yı yenerek Dünya Kupası biletini aldı

Belçika, Dünya Kupası Elemeleri E Grubu'nda evinde Estonya'yı 3-1 mağlup ederek Dünya Kupası'na gitmeyi garantiledi.

14 Kasım 2021 Pazar 00:58 - Güncelleme: 14 Kasım 2021 Pazar 00:58
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Dünya Kupası Elemeleri E Grubu'nda Belçika, sahasında Estonya'yı konuk etti.

Stade Roi Baudouin'da oynanan maçu Belçika 3-1 kazandı ve liderliği garantileyerek Dünya Kupası bileti aldı.

Karşılaşmada Belçika'nın galibiyet gollerini 11. dakikada Benteke, 53'te Carrasco ve 74'te Thorghan Hazard kaydederken Estonya'nın 70'te Sorga ile bulduğu gol teselliden öteye gidemedi.

Bu sonuçla Belçika 19 puana yükselerek liderliğini garantiledi ve 2022 Dünya Kupası'na direkt katılma hakkını elde etti. Estonya ise 4 puanda kaldı.

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