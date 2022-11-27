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Spor

Belçika - Fas | CANLI

2022 Dünya Kupası F Grubu'nda Michy Batshuayi ve Dries Mertens'in formasını giydiği Belçika ile Romain Saiss'in Fas'ı karşı karşıya geliyor.

27 Kasım 2022 Pazar 16:10 - Güncelleme:
Belçika - Fas | CANLI
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Katar'da düzenlenen 2022 Dünya Kupası'nın F Grubu'nda heyecan Belçika - Fas maçıyla devam ediyor. Al Thumama Stadı'nda saat 16.00'da başlayan müsabakayı Meksifa Futbol Federasyonu'ndan Cesar Ramos yönetiyor.

Karşılaşmada ilk yarı sona erdi.

BELÇİKA: 0 - FAS: 0

Kadrolar belli oldu. Belçika'da Fenerbahçe'nin golcüsü Michy Batshuayi ilk 11'de, Galatasaray'ın hücum oyuncusu Dries Mertens ise yedekler arasında. Beşikaş'ın stoperi Romain Saiss de Fas'ın ilk 11'inde görev yapıyor.

Belçika: Courtois, Alderweireld, Castagne, Vertonghen, Meunier, Witsel, Onana, Thorgan, De Bruyne, Eden, Batshuayi

Fas: Bono, Hakimi, Aguerd, Saiss, Mazraoui, Amrabat, Ounahi, Amallah, Ziyech, Boufal, En-Nesyri

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