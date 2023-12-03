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  • Belçika Teknik Direktörü Domenico Tedesco: Dries Mertens çok özel bir oyuncu
Spor

Belçika Teknik Direktörü Domenico Tedesco: Dries Mertens çok özel bir oyuncu

Belçika'nın teknik direktörü Domenico Tedesco, Axel Witsel ve Dries Mertens'in kadroya çağrılmaması hakkında konuştu.

3 Aralık 2023 Pazar 15:39 - Güncelleme:
Belçika Teknik Direktörü Domenico Tedesco: Dries Mertens çok özel bir oyuncu
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Belçika'nın teknik direktörü Domenico Tedesco, son milli arada Dries Mertens ve Axel Witsel'in kadroya çağrılmaması hakkında konuştu.

TARAFTARLARDAN TEPKİ ALDI

Bu iki ismin kadroya çağrılmamasının ardından taraftarlardan oldukça tepki yiyen Domenico Tedesco, "Eğer onların pozisyonunda sorun yaşarsak onları arayabileceğimi biliyorum." ifadelerini kullandı.

Dries Mertens ile İstanbul'a gelip buluşan Domenico Tedesco, "Dries Mertens çok büyük bir karakter. Belçika formasıyla neler yaptığını önceden gördük. Şu anda ise Galatasaray ile ne yaptığını da görüyoruz. Ben bu tarz futbolcuları çok beğeniyorum. Topu ayağında tutmak ister ve topla beraber çok yaratıcı bir tarza sahip." diyerek sözlerini noktaladı.

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