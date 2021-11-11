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Spor

Belçika - Türkiye Ümit Milli maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Türkiye Ümit Milli Futbol Takımı, 2023 UEFA 21 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nda Belçika ile deplasmanda karşılaşacak. Peki Belçika - Türkiye Ümit Milli maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak? İşte detaylar...

AA11 Kasım 2021 Perşembe 11:29 - Güncelleme: 11 Kasım 2021 Perşembe 11:29
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Ümit Milli Futbol Takımı, 2023 UEFA 21 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde I Grubu'ndaki 4. maçında yarın Belçika ile deplasmanda karşı karşıya gelecek.

Den Dreef Stadı'ndaki karşılaşma, TSİ 22.00'de başlayacak. Belçika - Türkiye Ümit Milli maçı A Spor'dan canlı yayınlanacak.

Grubundaki üç maçta birer galibiyet, beraberlik ve yenilgiyle 4 puan toplayan Ümit Milli Takım, 3. sırada yer alıyor.

I Grubu'nda oynadığı 4 maçı da kazanan Belçika ise 12 puanla ilk sırada bulunuyor.

Ümit Milli Takım, 16 Kasım Salı günü ise Danimarka'yı Alanya'da konuk edecek.

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