İSTANBUL 23°C / 19°C
Parçalı bulutlu, güneşli
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    6,8191
  • EURO
    7,6779
  • ALTIN
    379.357
  • BIST100
    109835
  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Belçika ve Hollanda 'ortak lig' kurmaya hazırlanıyor
Spor

Belçika ve Hollanda 'ortak lig' kurmaya hazırlanıyor

Daha önceden de gündeme gelen Belçika ve Hollanda Futbol Federasyonları 'ortak lig' uygulamasına geçmeye hazırlanıyor.

13 Haziran 2020 Cumartesi 20:09 - Güncelleme: 13 Haziran 2020 Cumartesi 20:09
ABONE OL

Belçika ve Hollanda Futbol Federasyonları, Avrupa'nın en iyi 6. ligi olmak amacıyla "ortak bir lig" düzenleme planı yapıyor.

Belçika'dan HLN'nin haberine göre, iki ülkeden seçilecek en iyi takımlar artık bu yeni BeNeLiga'da mücadele edecek ve Belçika'dan 8, Hollanda'dan da 10 takım yer alacak.

34 hafta üzerinden yapılması planlanan ligin sonunda da Belçika'da olduğu gibi bir playoff sistemi uygulanmayacak.

Belçika'dna AA Gent, Anderlecht, Club Brugge, Racing Genk ve Standard; Hollanda'dan da Ajax, Feyenoord, PSV, AZ, Utrecht ve Vitesse'nin projenin içinde yer alacağı belirtildi.

Türkiye'den Akdeniz'de gövde gösterisi: 17 uçak, 8 fırkateyn...

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.