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Spor

Belçika'da gündem Michy Batshuayi! ''Bir kahramana dönüştü''

Galatasaray'ın Belçikalı golcüsü Michy Batshuayi ülkesinde manşetleri süsledi. Galatasaray'ın Young Boys ile oynadığı maçta 2 gol atarak takımının tur umutlarını canlı tutan 30 yaşındaki deneyimli oyuncu basında geniş yer buldu. İşte detaylar...

Akşam23 Ağustos 2024 Cuma 09:13 - Güncelleme:
Belçika'da gündem Michy Batshuayi! ''Bir kahramana dönüştü''
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Şampiyonlar Ligi play-off turu ilk maçında İsviçre ekibi Young Boys'a 3-2 mağlup olan G.Saray'da attığı 2 golle tur umutlarının korunmasına neden olan Michy Batshuayi, ülkesi Belçika'da manşetleri süsledi. Belçika basınında atılan maşetler şu şekilde: "Batshuayi bir kahramana dönüştü." "Süper yetenek Batshuayi sadece 6 dakikada G.Saray'a umut verdi.", "Tek başına tutundu. Galatasaray Batshuayi ile umutlu.", "Süper yedek Batshuayi G.Saray'ı hayatta tuttu.", "Ne alternatif!", 'Kurtarıcı hala o. G.Saray onun sayesinde Şampiyonlar Ligi'nde hala umutlu."

G.SARAY'I UMUTLANDIRDI

Avrupa basını da Belçikalı golcünün oyuna girdikten sonra verdiği katkıyı övdü, onun sayesinde Galatasaray'ın ikinci maç için daha umutlu olduğunu yazdı: KİCKER: "Batshuayi G.Saray'ı geri döndürdü." SRF: "Süper joker Batshuayi, İflas eden Galatasaray'ın hayal kurmasını sağladı." Blick: "Baskı Türklerin üzerinde." NZZ: "6 dakikada 2 gol attı. Galatasaray'ı umutlandırdı."

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