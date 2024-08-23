Şampiyonlar Ligi play-off turu ilk maçında İsviçre ekibi Young Boys'a 3-2 mağlup olan G.Saray'da attığı 2 golle tur umutlarının korunmasına neden olan Michy Batshuayi, ülkesi Belçika'da manşetleri süsledi. Belçika basınında atılan maşetler şu şekilde: "Batshuayi bir kahramana dönüştü." "Süper yetenek Batshuayi sadece 6 dakikada G.Saray'a umut verdi.", "Tek başına tutundu. Galatasaray Batshuayi ile umutlu.", "Süper yedek Batshuayi G.Saray'ı hayatta tuttu.", "Ne alternatif!", 'Kurtarıcı hala o. G.Saray onun sayesinde Şampiyonlar Ligi'nde hala umutlu."

G.SARAY'I UMUTLANDIRDI

Avrupa basını da Belçikalı golcünün oyuna girdikten sonra verdiği katkıyı övdü, onun sayesinde Galatasaray'ın ikinci maç için daha umutlu olduğunu yazdı: KİCKER: "Batshuayi G.Saray'ı geri döndürdü." SRF: "Süper joker Batshuayi, İflas eden Galatasaray'ın hayal kurmasını sağladı." Blick: "Baskı Türklerin üzerinde." NZZ: "6 dakikada 2 gol attı. Galatasaray'ı umutlandırdı."