Belçika Ligi 10. hafta maçında Zulte Waregem'in Cercle Berugge'yi 6-0 yendiği maçta 2 gol atan Cyle Larin, Beşiktaş'taki kötü performansının aksine bu sezon Zulte Waregem formasıyla parlak bir görüntü çiziyor.

Bu sezon Zulte Waregem formasıyla 10 lig ve 1'de kupa maçına çıkan eski Beşiktaşlı Larin, bu 11 maçta 5 gol ve 4 asist kaydetti. Bu gollerin 1'ini kupa maçında kaydeden Kanadalı santrfor, Belçika Ligi'nde 4 gol attı.

Cyle Larin bu sezon Zulte Waregem'de attığı 5 golle Gianni Bruno ile takımının en golcü iki oyuncusudan biri konumunda.

Ocak 2018'de Beşiktaş'a transfer olan Cyle Larin, 1 buçuk sezon giydiği Beşiktaş formasıyla 26 maçta 8 gol atıp 2 asist yapmıştı.