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Spor

Belçika'da Michael Frey fırtınası

Fenerbahçe'de Berisha (3), Valencia (3), Rossi (2) ve Serdar Dursun (6) toplam 14 gol bulurken, 27 yaşındaki İsviçreli forvet Michael Frey, Antwerp formasıyla 17 kez fileleri havalandırdı. Bu durum sarı lacivertli camiada büyük bir pişmanlığa neden oldu.

18 Ocak 2022 Salı 13:07 - Güncelleme: 18 Ocak 2022 Salı 13:07
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Fenerbahçe 2018 yılında FC Zürich'ten renklerine kattığı İsviçreli Michael Frey'den bir türlü istediği verimi alamadı. Önce Nürnberg, ardından Waasland-Beveren'e kiralandı. Bu sezon başında ise 2 milyon Euro bonservis bedeliyle Belçika ekibi Royal Antwerp'e satıldı. 27 yaşındaki forvet, 40 puanla üçüncü olan Antwerp'in zirveye oynamasına 21 maçta 17 gol, 3 asistlik performansla büyük katkı verdi.

FORVET HATTINA 5 MİLYON EURO HARCANDI

Sarı-lacivertlilerin bu sezon 5 milyon Euro harcayarak hücum bölgesine yaptığı transferler ise satılan Michael Frey'in yanından geçemedi. Mergim Berisha (3 gol), Diego Rossi (2) ve Serdar Dursun (6) 11 gol üretirken kadrosundaki Enner Valencia'nın (3) katkısı ile 14'ü buldu. Taraftarlar sosyal medyadan "Bizdeyken bir şey yapamayanlar gidince coşuyor", "Gel de yanma", "4 tane forvet bir Frey etmedi" diyerek tepki gösterdi.

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