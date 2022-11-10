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  • Belçika'nın Dünya Kupası kadrosu açıklandı! Mertens ve Batshuayi...
Spor

Belçika'nın Dünya Kupası kadrosu açıklandı! Mertens ve Batshuayi...

Belçika'nın, 2022 Dünya Kupası'nda mücadele edeceği 26 kişilik kadro açıklandı. Fenerbahçeli Michy Batshuayi ve Galatasaraylı Dries Mertens de kadroda yer aldı.

IHA10 Kasım 2022 Perşembe 16:14 - Güncelleme:
Belçika'nın Dünya Kupası kadrosu açıklandı! Mertens ve Batshuayi...
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Katar'ın ev sahipliği yapacağı 2022 Dünya Kupası'na sayılı günler kala ülkeler turnuvaya katılacağı kadroları açıklamaya başladı. Turnuvanın favori ülkelerinden Belçika'da da kadro belirlendi. Teknik Direktör Roberto Martinez, 26 kişilik kadroya şu isimleri dahil etti:

"Casteels, Courtois, Mignolet, Alderweireld, Debast, Faes, Theate, Vertonghen, Carrasco, Castagne, Meunier, T.Hazard, De Bruyne, Dendoncher, Onana, Tielemans, Vanaken, Witsel, De Ketelaere, Doku, E.Hazard, Mertens, Trossard, Batshuayi, Openda, Lukaku."

  • Michy Batshuayi
  • Dries Mertens
  • 2022 Dünya Kupası

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