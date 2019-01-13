Belhanda 5 milyon euro istedi

SUUDİ Arabistan ekibi Al İttihad’ın, Galatasaray’dan Garry Rodrigues’ten sonra Belhanda’yı da alabilmek için büyük çaba harcadığı ortaya çıktı. Al İttihad’ın Galatasaray’la bu oyuncunun bonservisi için 7 milyon euroya el sıkıştığı ancak Faslı oyuncunun kendisine önerilen yıllık 4 milyon euroyu beğenmediği belirtildi. Faslı yıldızın Al İttihad’a menajeri aracılığıyla “Ben bu parayı zaten Galatasaray’da kazanıyorum. Yıllık 5 milyon euroyadan aşağı gelmem” dediği bunun üzerine Al İttihad’ın kurmaylarının Belhanda’nın menajeriyle ortayı bulmaya çalıştığı kaydedildi.