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Belhanda basın toplantısında çıldırdı

Mısır'da düzenlenen Afrika Uluslar Kupası'nda mücadele eden Galatasaray'ın Faslı yıldızı Younes Belhanda, basın toplantısında gazetecilere yönelik sert ifadeler kullandı.

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Afrika Uluslar Kupası'nda mücadele eden Fas Milli Takımı'nın başarılı isimlerinden Younes Belhanda, gruptaki Fildişi Sahili maçı öncesi teknik direktör Herve Renard ile birlikte basın toplantısına katıldı.

Namibya karşısında bileğindeki sakatlık nedeniyle forma giyemeyen 29 yaşındaki yıldız futbolcu, "Yedek kulübesinde oturmak her zaman zordur ancak 23 kişilik bir oyuncu grubumuz var ve hepsi de iyi sonuçlar alacak kapasitedeler" ifadelerini kullandı.

Konuşmasında gergin olduğu gözlenen Galatasaraylı futbolcu, "Ülkemizde gazeteciler, insanlar ve birçok kişi nankör. Milli takımdaki işler her zaman kolay olmuyor. Bunu bilmek gerekiyor" diyerek tepki gösterdi.

(Fotomaç)

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