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Belhanda bileti kesti

Bonservis için Cim-Bom’a 9 milyon euro vermeyi kabul eden Suudi Arabistanlı yöneticiler, 6 milyon euroda direten Faslı yıldıza da ‘evet’ dedi. Belhanda son anda pürüz çıkmazsa yarın S.Arabistan’a gidecek.

  • StarSpor
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VE BELHANDA, artık geri sayıma geçti. Uzun zamandır ismi Suudi Arabistan ekibi Al İttihad ile anılan Galatasaray’ın Faslı 10 numarasının transferinde sona gelindiği öğrenildi. Suudi Arabistanlı yöneticiler ilk olarak Sarı-Kırmızılı kulüp ile yaptıkları görüşmelerde 7 milyon euroluk teklifi 9 milyon euroya çıkardılar ve bonservis için el sıkıştılar.

BELHANDA TAVİZ VERMEDİ

Al İttihat, Galatasaray yönetimi ile anlaştıktan sonra ağırlığı Belhanda ile yaptıkları görüşmeye verdiler. Arap yöneticiler daha önce 4.5 milyon euroya kadar teklifi çıkarmıştı. Ancak Faslı futbolcu 6 milyon euroda diretti ve bu rakamın altında bir teklife imza atmayı düşünmediğini, Galatasaray’da kalmayı tercih edeceğini bildirdi. Al İttihat, Belhanda’nın direncini kıramayınca 6 milyon euroluk teklife sonunda “evet” cevabını verdi.

ARKADAŞLARINA VEDA EDECEK

Böylece, Belhanda’nın Al İttihat Kulübü’ne transfer olmasının önünde bir engel kalmadı. Suudi Arabistan basını da transferin artık bittiğini belirten haberlere yer verirken, “Younes Belhanda çarşamba günü (yarın) imza için gelecek. Faslı futbolcu artık Al İttihat için oynayacak” diye yazdı. Belhanda’nın bugün takım arkadaşlarıyla veda etmesi ve yarın da imza atmak için Suudi Arabistan’a gitmesi bekleniyor.

Ülkemizde üretilen Toyota Corolla´nın 50. yıl özel paketini test ettik.

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