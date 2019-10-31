‘Belhanda bize gelsin’
Fransız ekibinin başkanı Nicollin, “Kapılarımız Younes’e her zaman açık. O bizim şampiyon kadromuzun bir parçasıydı” dedi. G.Saray da Belhanda’nın yerine Augusto’yu düşünüyor.
- Star Spor
GALATASARAY’DA son dönemde ortaya koyduğu performans nedeniyle ağır eleştiriler alan ve son Real Madrid maçında taraftarlara küfür eden Youness Belhanda’ya uzaklardan destek geldi. 29 yaşındaki Faslı 10 numaranın eski kulübü Montpellier’in Başkanı Laurent Nicollin, Belhanda’nın Sarı-Kırmızılı ekipten ayrılması durumunda kendilerine gelebileceğini açıkladı.
10 MİLYON €’YA VEDA ETTİ
Fransız basınına açıklamalarda bulunan Nicollin, “Kapılarımız Younes’e her zaman açık. O bizim şamiyon kadromuzun en önemli parçalarından biriydi. Bize gelsin. Onu kadroya katabilmeyi umuyorum” diye konuştu. Belhanda, 2011’de Montpellier ile Lig 1’de şampiyon olmuş, 2 yıl sonra da 10 milyon euro bonservis bedeli ile Dinamo Kiev’e gitmişti.
B PLANI RENATO AUGUSTO
Ukrayna ekibinden 1 Temmuz 2017’de 9.5 milyon euro karşılığında G.Saray’a gelen Faslı oyuncu, Sarı-Kırmızılı ekipte 80 maçta 9 gol atıp, 21 de asist yaptı. Cim-Bom’un Belhanda’nın yerine Çin’de Beijing Sinobo Guoan’da forma giyen Renato Augusto’yu transfer etmek istediği öğrenildi. Sambacı, hem forvet arkasında hem de orta sahada görev yapabiliyor.
Bu yazıya ilk siz yorum yapın.
Yorumlar
Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.