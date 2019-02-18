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Belhanda cankurtaran oldu

Bu sezon Galatasaray’da en fazla eleştirilen isimlerden birisi olan Younes Belhanda son iki haftaya damgasını vurdu.

  • StarSpor
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BU sezon Galatasaray’da en fazla eleştirilen isimlerden birisi olan Younes Belhanda son iki haftaya damgasını vurdu. Faslı oyuncu önceki hafta 3-1 kazanılan Trabzonspor maçında skor 1-1 iken sahneye çıkarak 2 gol birden atmıştı. Belhanda, önceki akşam oynanan Kasımpaşa karşılaşmasında ise takımı 1-0 gerideyden önce beraberlik golünü attı, ardından Feghouli’nin takımı öne geçiren golünde ise nefis bir orta ile asisti yapan isim oldu. Son iki maçta cankurtaran rolünü üstlenen Belhanda’nın performansı Teknik direktör Fatih Terim’i de sevindirdi. Terim’in Benfica maçında da Belhanda’dan hücumda çok şeyler beklediği ifade edildi.

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