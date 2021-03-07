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Spor

Belhanda, Galatasaray yönetimini topa tuttu! ''Florya bile...''

Galatasaray'ın Faslı yıldızı Younes Belhanda Sivasspor ile 2-2 berabere kaldıkları maçın ardından sarı kırmızılı yönetimi adeta topa tuttu. Sosyal medyadan çok etkilendiklerini belirten Belhanda, zemin konusunda da tepki gösterdi.

07 Mart 2021 Pazar 22:55 - Güncelleme: 07 Mart 2021 Pazar 23:03
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Sivasspor'la 2-2 berabere kaldıkları maçın ardından konuşan Galatasaray'ın deneyimli futbolcusu Younes Belhanda, "İlk yarı iyi oynadık. Burada 1-0 onlara skor avantajı verdik. Geri gelmek daha zor oluyor böyle olunca." dedi.

"INSTAGRAM'DA TWİTTER'DA NE YAZDIĞINA BAKMAMALILAR"

Saha ile ilgili eleştirilerini de sıralayan Belhanda, "Böyle bir zeminde geri dönmek çok kolay değil. Biz Galatasaray'ız. Normal şartlarda Galatasaray yöneticileri burada bir çözüm bulmak zorunda... Bizim burada futbol oynadığımızı biliyorlar. Instagram'da Twitter'da ya da basında ne yazdığına bakmamalılar. Stadın bakımıyla ilgilenmeliler. Çözüm bulmalılar. Sahada oynayan biziz, onlar da bizim hafta sonu burada en iyi şartlarda maça çıkmamızı sağlamak için sonuna kadar çalışmalılar... Florya bile buradan daha iyi. bu normal mi? Değil" dedi.

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