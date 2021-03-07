07 Mart 2021 Pazar 22:55 - Güncelleme: 07 Mart 2021 Pazar 23:03

Sivasspor'la 2-2 berabere kaldıkları maçın ardından konuşan Galatasaray'ın deneyimli futbolcusu Younes Belhanda, "İlk yarı iyi oynadık. Burada 1-0 onlara skor avantajı verdik. Geri gelmek daha zor oluyor böyle olunca." dedi.

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