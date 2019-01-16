Belhanda, Galatasaray'da kalmaya karar verdi

Belhanda, Galatasaray'da kalıyor! Suudi Arabistan ekibi Al Ittihat'tan teklif alan Younes Belhanda'nın Galatasaray'da kalmaya karar verdiği bildirildi. Yahoo Sport Fransa'dan Manu Lonjon'un haberine göre Faslı yıldız, Ocak'ta ayrılmayacak.

Fatih Terim ile bir görüşme gerçekleştiren Belhanda'nın takımda kalmasını isteyen tecrübeli çalıştırıcıya olumlu yanıt verdiği ortaya çıktı.

BELHANDA - TERİM GÖRÜŞMESİNİN DETAYLARI

Suudi Arabistan ekibi Al Ittihat'tan teklif alan Younes Belhanda, teknik direktör Fatih Terim ile görüşme gerçekleştirdi ve deneyimli çalıştırıcıya ayrılmak istediğini bildirdi. Terim ise oyuncusundan kalmasını talep etti ve sezon sonunda transferine kolaylık sağlayacaklarının garantisini verdi.

Sarı-kırmızılı kulübe 7 milyon Euro bonservis öneren Suudi Arabistan temsilcisi, Belhanda'ya ise yıllık 5.5 milyon Euro teklif etti. Sarı-kırmızılı yönetim, Al-İttihad'a net cevap vermedi ancak Belhanda'dan hamle geldi. Kupadaki Bolu deplasmanı öncesi Florya'da Fatih Terim'in kapısını çalan Faslı yıldız, "Maddi açıdan baktığımızda çok iyi bir teklif aldım. Bu fırsatı değerlendirmek istiyorum" diyerek ayrılma talebini birinci ağızdan sözlü olarak iletti.

SEZON SONUNDA KOLAYLIK SAĞLARIZ

Fatih Terim'in bu görüşmede Belhanda'yı takımda kalmaya ikna etmeye çalıştığı ortaya çıktı. İmparator'un, "Sana sezonun ikinci yarısında ihtiyacım var. Takım için önemli bir oyuncusun. Kalmanı istiyorum" dediği ve sezon sonunda transferine kolaylık sağlanacağının garantisini verdiği öğrenildi. (Sporx)